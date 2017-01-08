В Минске предлагают назвать проспект в честь священника Адама Станкевича

Оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» начал сбор подписей за переименование проспекта Дзержинского в проспект Адама Станкевича. Также активисты раздают прохожим информацию об Адаме Станкевиче, 125-летие со дня рождения которого отмечалось 6 января 2017 года.

Адам Станкевич — известный католический священник, один из основателей белорусскоязычной Католической Церкви и Общества белорусского школы, лидер «Белорусской христианской демократии». Жизнь этого общественно-политического деятеля, издателя, историка, публициста и литературоведа закончилось трагически: его замучили в Гулаге.

Адам Станкевич родился в 1892 году в Ошмянском уезде — сейчас это Сморгонский район. Уже во время учебы в Петрограде молодой священник стал председателем белорусского кружка и одним из основателей и лидеров «Христианского демократического союза», который позже получил название «Белорусская христианская демократия ». В 1917 г. одним из первых перешел к проповеди на белорусском языке при проведении богослужений, за что подвергался гонениям со стороны польских церковных властей. С 1919 преподавал религию в Виленской белорусской гимназии, был редактором газеты «Криница».

В 1944 г. о. Адам был впервые арестован советскими органами НКВД и вскоре отпущен, а в 1949 г. арестован вторично, обвинен в антисоветской деятельности и осужден на 25 лет лишения свободы. Заключение отбывал в вильнюсской тюрьме Лукишки, потом в Озерлаге в Иркутской области России, где умер в конце 1949 года.

Феликс Дзержинский, в честь которого ныне назван проспект в Минске, — основатель и глава ВЧК, левый коммунист, инициатор и руководитель Красного террора, направленного против определенных социальных групп: священников, офицеров, интеллигенция, зажиточных крестьян.

Источник: katolik-gomel.by