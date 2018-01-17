В Милане открылся Малый синод Амвросианской Церкви

В воскресенье 14 января — во Всемирный день мигрантов и беженцев — в миланской базилике Святого Амвросия поместная Церковь открыла Малый синод «Церковь языков». Работы ассамблеи продлятся год и будут сосредоточены на одной теме — будущем поместной Церкви в новом мультиэтническом контексте.

По этому случаю на брифинге перед журналистами выступил архиепископ Милана монс. Марио Дельпини. Вначале прелат обрисовал пастырскую ситуацию, в которой во втором десятилетии XXI века оказалась древняя архиепархия, самая крупная в Европе:

«Мы не знаем, к чему придём в конце (синода), — отметил архиепископ, — однако мы надеемся, что этот путь обогатит Амвросианскую Церковь, например, радостью веры, которую наши братья с других континентов, возможно, более способны выразить, чем некоторые ‘древние’ миланцы. В то же время мы надеемся, что миланцы не будут парализованы новшествами глобализации и не будут боязливее своих предшественников, которые уже в первом столетии тысячного года сумели основать автономную общину, способную бросить вызов великой империи».

Архиепископ Марио Дельпини отметил, что Малый синод намерен рассмотреть и глубоко проанализировать социальные, религиозные и демографические реалии, которые подвергаются стремительным изменениям. Например, у 40% детей, рождённых в Милане, хотя бы один родитель — иностранного происхождения. Несомненно, теперешняя ситуация ставит новые задачи перед общинами поместных приходов. В этом смысле Милан идет впереди всей Италии и прокладывает новые пути, которых прежде не было в церковных реалиях Апеннинского полуострова. По словам прелата, Малый синод займётся «изучением, размышлением и принятием решений, чтобы в итоге указать новые эффективные пути евангельского благовестия, совершения Святых Таинств, а также опыта милосердной любви во всё более многонациональных амвросианских приходах».

Глава поместной Церкви Милана подчеркнул пастырское значение Малого синода: «По отношению к народам, которые живут на наших землях, ученики Господни продолжают оставаться в долгу: они должны провозглашать Евангелие».

По словам итальянского архиепископа, «мы не знаем будущего, которое рождается на наших глазах, но ситуация вокруг нас подаёт макроскопические сигналы о всё более многоэтническом составе наших христианских общин.

По этой причине среди множества вопросов нам показался неотложным именно этот синод, смысл которого заключается не в том, чтобы найти готовые рецепты для решения проблем, а для того, чтобы начать широкомасштабную консультацию». Синод попытается ответить на вопросы: «Каким будет лик завтрашней Церкви? Каким образом нужно изменить способ христианского свидетельства в новом демографическом контексте? Какими будут наши конкретные шаги?» — сказал архиепископ Милана монс. Марио Дельпини.

(На фото — архиепископ Милана монс. Дельпини)

Источник: Радио Ватикана