В МИД РФ считают масштаб гонений на христиан в мире угрожающим

Гонения на христиан в современном мире приобрели угрожающие масштабы, на Ближнем Востоке и в Северной Африке христиане вытесняются из родных мест, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в МИД РФ, во вторник в Женеве «на полях» 34-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) состоялась конференция высокого уровня «Взаимное уважение и мирное сосуществование как условие межрелигиозного мира и стабильности: поддержка христиан и представителей других религий». Организаторами мероприятия выступили Армения, Ватикан, Ливан и Россия. К ним присоединились Бразилия, Венгрия, Греция, Испания, Кипр, Сербия и Хорватия.

«В ходе конференции было отмечено, что гонения на христиан в современном мире приобрели поистине угрожающие масштабы. Указывалось, что на Ближнем Востоке и в Северной Африке христиане вытесняются из родных мест и физически уничтожаются экстремистскими группировками, продолжается варварское разрушение объектов христианского культурного наследия. Как результат, христианское присутствие в этом регионе стремительно сокращается. Выступавшие неоднократно ссылались на подписанное в прошлом году в Гаване совместное заявление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска, содержащее призыв к международному сообществу предпринять незамедлительные действия, чтобы остановить массовый исход христиан из ближневосточных стран», — говорится в документе.

Кроме того, указали в МИД РФ, значительное внимание было уделено дискриминации и преследованию Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на Украине и проблемам, с которыми сталкиваются христиане в европейских странах.

«Участники особо подчеркивали, что во многих случаях усиление радикальных антихристианских настроений становится реакцией на агрессивное навязывание обществу чуждых «ценностей» и стандартов. В этой связи выделялась особая актуальность религиозного просвещения, которое призвано стать эффективным инструментом профилактики экстремизма. Было констатировано, что углубление и расширение знаний о христианской религии, а также изучение основ других религиозных учений может уберечь множество людей от попадания в ловушки экстремистской идеологии», — говорится в документе.

Источник: РИА Новости