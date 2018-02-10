В Мексике убиты два священника

Двое католических священников были убиты в Мексике утром 5 февраля, сообщает агентство CNA со ссылкой на архиепархию города Акапулько.

О. Иван Аньорве Хаймес, настоятель прихода Святого Семейства в Лас-Вигасе и о. Жермен Муньис Гарсиа, настоятель прихода в Мескале были убиты неизвестными в поселке Тахко.

По информации генеральной прокуратуры штата Герреро, священники ехали по шоссе Игуала-Тахко, когда их неожиданно подрезала другая машина, из которой по ним начали стрелять.

«Вся архиепархия Акапулько глубоко скорбит в связи с этим трагическим происшествием, — говорится в заявлении церковных властей. – Мы призываем власти сделать все возможное, чтобы преступление было раскрыто и совершилось правосудие».

В заявлении отмечается, что в Церкви молятся не только о упокоении душ убитых пастырей, но и об «обращении тех людей, которые, забывая, что все мы братья, совершают такие преступления».

Трагедия под Акапулько подтвердила статус Мексики как самой опасной в мире страны для священников. С 2000 года здесь было убито около ста служителей Церкви.

Источник: Благовест-инфо