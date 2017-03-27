В Мексике Церковь осудила намерение ряда компаний строить стену на границе с США

Строительство стены на границе Мексики и США уничтожает хорошие отношения между двумя соседними народами, а возможное участие в нем мексиканских компаний будет означать поддержку дискриминации в отношении соотечественников. Такое мнение содержится в опубликованной в воскресенье редакционной статье еженедельного издания Католической Церкви этой латиноамериканской страны Desde la Fe.

«Любая компания, собирающаяся вложить средства в стену фанатика Трампа, будет считаться аморальной, и, прежде всего, ее акционеры и хозяева должны будут считаться предателями родины», — говорится в статье. Ранее на этой неделе стало известно, что около 500 частных компаний, в том числе мексиканских, решили участвовать в конкурсе на предоставления контракта на возведение стены.

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. Вскоре после этого мексиканский президент Энрике Пенья Ньето отменил свой визит в Вашингтон. Позднее в ходе телефонных переговоров главы двух государств договорились не обсуждать публично эту «противоречивую тему».

Власти США рассчитывают, что стена поможет ограничить приток наркотиков и нелегальных мигрантов в страну, а за ее возведение тем или иным образом заплатит Мексика. Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за возведение стены.

Источник: ТАСС