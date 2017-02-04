В Маронитской Церкви объявлен Год мученичества и мучеников

Бейрут, 4 февраля. В течение 2017 года в Маронитской Церкви будут особо вспоминать мучеников. Как сообщил 2 февраля епископ Батрунский Мунир Хайраллах, восточно-католическая община, центр которой находится в Ливане, проведет «Год мученичества и мучеников».

Памятный год начнется 9 февраля – в день памяти преподобного Марона-отшельника, жившего в V веке, и закончится 2 марта 2018 – в праздник первого маронитского патриарха Иоанна Марона (VII век).

В рамках Года мучеников состоится ряд мероприятий, в которых, как ожидается, примет участие большое количество верующих. В своем послании по этому случаю патриарх Маронитской Церкви кардинал Бешара Бутрос Ар-Раи отметил, что именно сегодня, когда христиане подвергаются преследованиям в разных частях света – в частности, на Ближнем Востоке – самое время вспомнить о подвиге мучеников.

О современных мучениках за Христа часто говорит Папа Франциск. Так, 30 января в своей проповеди в Доме св. Марфы в Ватикане он сказал: «Величайшая сила Церкви пребывает сегодня в малых церквах – насчитывающих небольшое число верующих, гонимых, епископы которых находятся в тюрьмах. Сегодня они – наша слава и наша сила».

Источник: Благовест-инфо