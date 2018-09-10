В лондонском соборе установили барельеф бездомной кошки, живущей в храме (ФОТО)

В конце августа 2018 года в англиканском соборе лондонского района Саутворк открыли четыре новых каменных барельефа, на одном из которых изображена кошка по кличке Доркинз Магнификэт, живущая при храме вот уже 10 лет.

Об этом сообщает rublev.com со ссылкой на сайт собора.

Четыре новых элемента каменного декора собора разработали и изготовили студенты Лондонской школы искусств City & Guilds of London Art School. Кроме Доркинз Магнификэт, на остальных изображены суффражистка Эвелин Шарп (Evelyn Jane Sharp, 1869—1955) — одна из ключевых фигур движения за права женщин в Великобритании, Уэйн Маркес (Wayne Marques), британский полицейский, который получил ранения во время террористического акта в Лондоне в 2017 году, а также соседний рынок Боро, где до 2008 года жила ставшая знаменитой кошка.

Авторами идей того, что должно быть изображено на барельефах, стали учащиеся церковной школы при соборе.

После того как в 2017 году в соборе начался ремонт и реставрация, обнаружилось, что четыре каменных декоративных кронштейна на северной стене здания требуют замены. Никакой информации о том, что изначально было изображено на них, не сохранилось. Тогда у руководства прихода и возникла мысль о создании полностью новых элементов декора.

На торжественном открытии, которое состоялось в годовщину террористической атаки на мосту London Bridge, присутствовал и сам полицейский Уэйн Маркес.

Преподобный Эндрю Нанн (Andrew Nunn), настоятель собора, отметил, что это был трогательный и волнительный момент для всех собравшихся на церемонию. «Для меня это было напоминанием о том, что, хотя это может быть историческое здание, это живое и меняющееся здание, и что каждое поколение добавляет нечто к истории, которую оно повествует. Вот что было замечательно в этом простом, но глубоком событии», — написал он.



«История маленькой одинокой бездомной кошки, которая из любопытства заглянула в церковь и оказалась дома»

До 2008 года Доркинз Магнификэт была обыкновенной уличной кошкой, обитавшей на мусорной свалке рынка Боро по соседству с собором. В канун рождественских праздников в 2008 году она стала приходить к храму, где прихожане подкармливали бездомное животное.

Кошка далеко не сразу осмелилась войти в церковное здание. Согласно приходскому преданию, именно поэтому прихожане дали ей прозвище Доркинз — оно происходило от названия пьесы “Doorkins“ британского ученого и популяризатора науки Ричарда Докинза, известного своими атеистическими взглядами.

Вторая часть прозвища — Magnificat — перекликается с названием молитвы Пресвятой Богородице из сборника англиканских церковных служб.

Преподобный Эндрю Нанн в недавнем интервью британской Би-Би-Си выразил надежду, что посетители собора, увидев в храме барельеф с изображением животного, зададутся вопросом — почему оно помещено здесь?

«И вот, кто-то окажется рядом, чтобы рассказать историю маленькой одинокой бездомной кошки, которая из любопытства заглянула в церковь и оказалась дома, — сказал священнослужитель. — И, может быть, они также забредут внутрь и почувствуют себя дома».

После того как Доркинз Магнификэт переступила порог собора, она быстро там освоилась. И сегодня посетители собора регулярно могут видеть, как она прогуливается вдоль алтаря во время богослужений. Одним из ее излюбленных мест стало кресло настоятеля собора, где она часто спит. Во время Адвента, рождественского поста, она часто забирается на небольшую копну сена, которым украшают традиционный вертеп.

Благодаря социальным сетям Доркинз Магнификэт стала популярной. У нее есть собственный аккаунт в Твиттере, на который подписаны почти 3 тысячи пользователей. Недавно была издана книга для детей, написанная от ее имени. Собор открыл целую линейку сувенирных изделий, посвященных знаменитой кошке.

По предположениям ветеринаров, возраст Доркинз Магнификэт составляет около 13 лет.

По словам настоятеля, самой выдающейся личностью, с которой посчастливилось встретиться Доркинз Магнификэт, стала королева Великобритании Елизавета II, которая посетила собор в Саутворке в 2012 году, в дни празднования своего бриллиантового юбилея — 60-летия восшествия на престол.