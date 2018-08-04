В Ливане восстановлен монастырь Святого Марона

В Ливане состоялось торжественное открытие восстановленного пещерного монастыря на северо-востоке страны, пустовавшего несколько столетий.

На днях в древней обители была совершена Святая Месса, в которой приняли участие руководство Ордена ливанских маронитов и некоторые государственные деятели страны. За богослужением предстоятельствовал глава епархии Баальбека-Дейр-эль-Ахмара монс. Ханна Рахме OLM.

Горный монастырь, расположенный недалеко от границы с Сирией, является частью драгоценных воспоминаний и мест, связанных со святым Мароном. Преподобный пустынник жил на переломе IV и V веков; он был духовным основателем монашеской общины, стоявшей у истоков Маронитской Церкви. Уже в пятом веке пещерный комплекс был занят первыми учениками ливанского святого. Со временем обитель пришла в упадок из-за повреждений, вызванных природными процессами, и из-за долгих судебных тяжб о владении горным участком, в недрах которого расположен монастырь. Теперь же древняя святыня открыта заново, и это событие ливанские христиане восприняли с благодарностью и радостью.

Во время проповеди на Святой Мессе монс. Рахме отметил, что, возможно, именно здесь был избран самый первый маронитский Патриарх. «Теперь же мы хотим поделиться этой святыней с нашими братьями христианами и мусульманами. Всякий, кто приходит сюда, чувствует присутствие Бога», — сказал епископ Баальбека и заявил, что в скором времени в этом пещерном монастыре каждый день будет совершаться по меньшей мере одна Святая Месса.

Источник: Vatican News