В Литве проводят акцию к приезду Папы: каждый может стать частью коллажа иконы Божьего Милосердия

Коллаж иконы Божьего Милосердия с тысячами портретов покажут на Кафедральной площади в Вильнюсе.

Организаторы визита Папы Римского в Литву приглашают всех желающих присылать свои портреты, чтобы стать частью коллажа иконы Божьего Милосердия. Знаменитое изображение Иисуса Милосердного из тысяч маленьких фотографий будет демонстрироваться на вильнюсской Кафедральной площади, где молодежь соберется в ожидании Папы Франциска 22 сентября в 15.00.

На официальном сайте визита — www.papalvisit.lt — каждый может загрузить фотографию, которая будет использована для создания коллажа Божьего Милосердия. Крайний срок для отсылки селфи — 19 сентября.

Организаторы надеются, что Божье милосердие охватит всех участников встречи и обратит внимание на послание Божьего Милосердия, которое Папа Франциск постоянно приглашает выполнять на практике через дела милосердия, сообщает Папский оргкомитет Литовской епископской конференции.

Портал katolik.life напоминает, что аналогичная акция уже проводилась на Всемирных днях молодежи в Кракове в 2016 году.