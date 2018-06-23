В Латвийском центре онкологии молились за волонтеров, помогающих больным

Рига, 23 июня. В Латвийском онкологическом центре Рижской Восточной клинической университетской больницы 21 июня состоялось богослужение в честь волонтеров, оказывающих помощь больным раком, сообщает портал «Благовест-инфо».

Богослужение состоялось в церкви святой Марии Магдалены, а затем особые мероприятия продолжились в саду Марии.

Организаторы мероприятия — «Дом Святого Семейства», который стоял у истоков движения добровольных помощников. Идея создания волонтерского движения зародилась летом прошлого года, а уже к сентябрю к больным раком отправились 23 обученных по специальной программе волонтера. В настоящее время их число увеличилось до 70.

Волонтеры выслушивают онкобольных, оказывают им поддержку, если человек не хочет говорить о наболевшем. Примерно час-два ежедневно они проводят с больным, читают ему книги, играют в настольные игры, помогая хотя бы на некоторое время забыть о болезни. Добровольцы могут просто сидеть рядом с лежачими больными, подавать им воду, что-то приносить из магазина, возить в инвалидном кресле, вывозить на прогулки на территории больницы.

«В процессе лечения рака для пациентов очень важна психологическая поддержка, поэтому хорошо, что к больным приходят специально обученные люди и разговаривают с ними», — отметил главврач Латвийского центра онкологии Виестурс Круминьш.

«Эти люди заслуживают все богатства мира за то, что свое свободное время, которое так ценится каждым из нас, посвящают тяжело больным людям. Они рядом, они могут выслушать и внести в тяжелый процесс лечения свет и луч надежды», — считает глава правления «Дома Святого Семейства» и руководитель волонтерского движения Инесе Швекле.

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«Дом Святого Семейства» — многофункциональный дневной центр социальных услуг, открытый в Вецриге, в католическом квартале на ул. Клостера, 5/7, напротив церкви св. Марии Магдалены.

По информации портала Рижского самоуправления, Центр оказывает рижанам услуги, направленные на поддержку семей, призван способствовать укреплению семейных ценностей, стабильности семей, уменьшать риск разделения семей и попадания детей под опеку других людей или организаций.

В Центре можно получить консультации, посетить лекции и другие мероприятия для разных групп населения – пенсионеров, семей с детьми, обрученных, женатых пар, инвалидов.

Здесь есть возможность получить профессиональную помощь социальных работников, пасторов, брачных консультантов, психологов, физиотерапевтов и других специалистов. Также здесь представлена возможность обучаться и с пользой проводить свободное время, создавая социальные контакты, получая поддержку и участвуя в различных групповых и индивидуальных мероприятиях.