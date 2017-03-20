В Латеранском университете состоится Фестиваль церковной креативности

«Какой будет Церковь через двадцать лет?» На этот вопрос постарается ответить первый международный Фестиваль пастырской креативности. Научная встреча будет проходить с 23 по 25 марта в Папском Латеранском университете в Риме, в сотрудничестве с католическим Университетом Вилланова из Пенсильвании. В фестивале примут участие миряне и представители духовенства, которые трудятся над обновлением Церкви в духе слов Папы Франциска.

По этому случаю ректор Папского Латеранского университета монс. Энрико Даль Коволо дал интервью Радио Ватикана. Прелат отметил, что идея фестиваля возникла из университетских исследований последних лет, касающихся оригинальной пастырской практики монашествующих, посвящённых Богу лиц, священников и мирян. По словам ректора, на путях к будущему Церкви не существует «готовых рецептов»: работа симпозиума будет основана на передовом пастырском опыте, академических поисках и размышлениях.

Монс. Даль Коволо подчеркнул, что Папа Франциск часто призывает людей Церкви к креативности, и это станет основным посылом фестиваля. Встреча предложит участникам конкретные пути в перспективе ближайших двадцати лет: направления развития, приоритеты и стратегии на уровне епархий, приходов и организаций, а также на уровне политики. Встреча в Риме соберёт представителей политических институтов со всего мира.

Гости мероприятия примут участие в конференциях, семинарах, интерактивных занятиях в рабочих группах, поделятся опытом собственной креативности в пастырском пространстве.

Источник: Радио Ватикана