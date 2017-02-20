В Кёльнском соборе усилят меры безопасности

Власти Германии усилят меры безопасности в одном из самых знаменитых готических храмов мира – Кёльнском соборе.

Как заявили в полиции города на Рейне, это будет сделано для того, чтобы «люди не испытывали тревоги, заходя в собор».

Меры, которые будут введены с 1 марта, включают в себя запрет на вход в храм с большими сумками и рюкзаками. Охрана получит право проводить выборочный досмотр сумок.

Также собор заключит договор с частным охранным предприятием.

Источник: Благовест-инфо