В крупнейшей в Британии приходской церкви будут проводить поп-концерты

Руководство прихода церкви Святой Троицы в Халле (г. Кингстон-на-Халле) приняло решение демонтировать старинные скамьи для прихожан, чтобы освободить помещение для проведения концертов поп-музыки и других мероприятий. Об этом сообщает Daily Mail.



«Величайшие имена в поп-музыке» на церковной концертной площадке

Решение было принято в рамках программы, разработанной и представленной в ноябре 2014 года. Целью программы заявлено возрождение Старого города в Халле, и движущей силой этого процесса, как предполагается, должна стать церковь Святой Троицы.

Ради достижения этой цели и предпринимаются меры по реорганизации церковного пространства. По замыслу руководителей прихода и разработчиков программы, церковные помещения превратятся в уникальное пространство, которое может использоваться как для проведения концертов, спектаклей, выставок и банкетов, так и для организации различных акций помощи социально незащищенным людям.

Церковные чиновники заявляют, что подобное решение обусловлено финансовыми причинами: приход теряет до 70 тысяч фунтов стерлингов в год из-за содержания здания, которое занимает первое место в Великобритании среди приходских церквей по площади.

Общие затраты на реорганизацию церковных помещений составили 4,5 млн фунтов стерлингов.

Такое решение вызвало протесты и критику в адрес Церкви Англии со стороны британских защитников памятников. Они заявляют, что подобное использование здания, время постройки которого историки относят к 1300 году, неприемлемо.

Общественная организация «Викторианское общество» (англ. Victorian Society) обратилась с предложениями по альтернативному решению вопроса в церковный суд. Однако усилия активистов не дали результата, и Консисторский суд Церкви Англии одобрил проект по реорганизации помещений церкви Святой Троицы. При этом канцлер епархии Йорка Питер Кольер (Peter Collier) согласился с тем, что церковные скамьи в церкви Святой Троицы в Халле являются «одними из самых великолепных и просторных мест для сидения в викторианских церквях во всей стране».

Между тем рабочие уже приступили к демонтажу церковных скамеек викторианской эпохи. Когда все 36 рядов будут удалены, в помещении будет установлена система отопления полов, проложены осветительные кабели, смонтированы звуковая система и дымовая машина.

По словам церковных чиновников, после завершения работ в церкви Святой Троицы будут выступать «величайшие имена в поп-музыке».

Кристофер Костелло (Christopher Costelloe), директор «Викторианского общества», в комментарии для издания отметил, что как сама церковь в Халле, так и ее внутреннее убранство являются памятниками, внесенными в список охраняемых объектов.

«Скамьи [в церкви Святой Троицы] являются частью здания, которое относится к первой категории, и их утрата будет означать то, что само здание потеряет значительную часть своего исторического облика», — подчеркнул он.

К. Костелло также добавил, что после освобождения церковного нефа от скамеек это место все равно большую часть времени будет пустовать, так как концерты и прочие мероприятия не будут проходить здесь слишком часто. Это огромное пространство, напомнил он, будет заполнено какими-то временными конструкциями, мебелью, световым и звуковым оборудованием.

Однако, по мнению викария церкви Нила Барнса (Neal Barnes), отказ от реорганизации церковного пространства приведет приход Святой Троицы к банкротству.

«Те мероприятия, которые мы планируем, — большие концерты и банкеты — просто невозможно провести, если в помещении останутся неподвижные скамьи. Некоторые из мероприятий вообще не предполагают наличие мест для сидения. Если мы не увеличим доход, мы обанкротимся и должны будем закрыть двери [церкви] — и тогда уже никто не сможет насладиться викторианским или средневековым наследием», — цитирует Daily Mail слова настоятеля церкви.

Приход в Халле уже приобрел первый опыт коммерческого использования храмовых помещений: в прошлом году в церкви Святой Троицы состоялся фестиваль эля.



Церковь Святой Троицы в Халле

Англиканская приходская церковь Святой Троицы расположена в центре города Кингстон-на-Халле в графстве Йоркшир. Историки датируют ее приблизительно 1300 годом.

В ранний период принадлежала местной католической епархии, затем перешла в ведение Англиканской церкви.

Здание церкви, сложенное из кирпича, представляет собой прекрасный образец средневековой архитектуры, один из наиболее выдающихся в Великобритании. Орган, установленный в церкви, датируют первой половиной XVII века. Поэтому церковь Святой Троицы в Халле занесена в официальный список зданий, представляющих особый архитектурный или исторический интерес.

Все внесенные в список здания делятся на три основных типа. К строениям I категории относятся здания, представляющие исключительный интерес. В категорию II* включены особенно важные здания, представляющие «более чем особый» интерес. Наконец, категорию II составляют здания, которые представляют особый интерес, оправдывающие все усилия, направленные на их сохранение.

Церкви в Халле присвоена наивысшая I категория.

К зданиям этой категории относятся, например, Вестминстерский дворец в Лондоне, часовня Королевского колледжа (Лондон), аббатство Куорр (Quarr Abbey) — цистерианский монастырь XII века на острове Уайт в северной Англии и некоторые другие памятники архитектуры.

Перечисленные в реестре здания не может быть разрушены, расширены или изменены без специального разрешения местных властей. Владельцы перечисленных зданий в некоторых обстоятельствах вынуждены ремонтировать и поддерживать их. За внесение несанкционированных изменений они могут столкнуться с уголовным преследованием.

В ноябре 2016 года архиепископ Йорка Джон Сентаму (John Sentamu) объявил о том, что 17 мая 2017 года состоится торжественная церемония, на которой церкви Святой Троицы в Халле будет официально присвоен статус “Minster”.

Этим почетным титулом в Церкви Англии отмечают наиболее значимые соборы в стране. Самые известные из них — Вестминстерское аббатство в Лондоне, Йорк Минстер (англ. York Minster), кафедральный и митрополичий собор Святого Петра в Йорке (титул присвоен в 1954 году) и Саутвелл Минстер (англ. Southwell Minster), кафедральный собор Пресвятой Девы Марии в Саутвелле, графство Ноттингемшир.

Всего на сегодняшний день в Великобритании насчитывается около 30-ти соборов и приходских церквей с этим статусом.

Источник: Rublev.com