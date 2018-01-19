В крещенских купаниях в России приняли участие около 1,8 млн. человек
Почти 2 млн. человек приняли участие в массовых купаниях и богослужениях на праздновании Крещения, их охрану обеспечили более 30 тыс. сотрудников полиции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В ночь с 18 на 19 января в Российской Федерации прошло более 7300 торжественных богослужений и массовых купаний, посвященных празднованию Крещения Господня, в которых приняли участие около 1,8 миллиона человек», — сказала И.Волк.
По ее словам, охрану общественного порядка на территориях вблизи православных храмов и специально оборудованных купелей обеспечили около 34 тыс. сотрудников полиции. Кроме того, было задействовано около 2,5 тыс. военнослужащих Росгвардии, а также свыше 11 тыс. представителей народных дружин, казачества, частных охранных предприятий.
«Безопасность религиозных мероприятий обеспечена в полном объеме. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано», — подчеркнула И.Волк.
Источник: Интерфакс-Религия
Фото — ТАСС
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