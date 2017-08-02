В Косове появится одна из первых в мире церквей, посвященная Терезе Калькуттской

5 сентября 2017 года, в день 20-й годовщины смерти Матери Терезы, в Приштине, столице частично признанного государства Косово, в честь святой будет освящен кафедральный собор.

Об этом сообщает Catholic Herald.

Делегатом от Святого Престола на церемонии освящения по поручению Папы Франциска станет 88-летний кардинал Эрнест Симони, албанец по происхождению.

Собор в Приштине был открыт для верующих еще в 2010 году, в нем уже проводятся богослужения, однако официальное посвящение состоится в сентябре.

Строительство собора началось в 2007 году и продолжается до сих пор. По проекту собор будет иметь две колокольни высотой 70 метров. Это сделает церковное здание одним из самых высоких в городе.

После окончательного завершения строительства собор Матери Терезы станет кафедрой апостольского администратора Призрена, главы Римско-католической апостольской администратуры на территории Косова.



Церкви в честь Матери Терезы: Индия, Косово, Северная Ирландия

Весной 2007 года правительство Косова дало разрешение на строительство собора в честь святой Терезы Калькуттской. Епископ Доде Гьерджи, апостольский администратор Призрена, тогда отметил, что большую роль в поддержке косовских католиков сыграла международная благотворительная организация «Помощь Церкви в нужде».

Он также добавил, что идея возвести в Косове собор в честь Матери Терезы принадлежала его предшественнику, первому апостольскому администратору Призрена епископу Марко Сопи, задолго до того как монахиня была официально причислена к лику святых Католической Церковью.

«Мечта моего предшественника — католический собор, посвященный святой Матери Терезе, — сбудется, — заявил прелат. — Для нас она сестра, член семьи».

По словам епископа Сопи, идею возведения собора поддержали также косовские мусульмане. «Поскольку отец и мать Матери Терезы были из Косово, это желание [построить церковь ее имени] всех людей, правительства и мусульман тоже», — отметил он.

Первые церкви, посвященные Матери Терезе, появились вскоре после причисления ее к лику блаженных (2003 г.). В 2004 году две католические церкви в честь Терезы Калькуттской открылись в Индии — в Нью-Дели и Мангалоре.

Весной 2017 года в соборе Святого Евгения в северо-ирландском городе Дерри в одном из помещений, которое раньше использовалось для исповеди, была оборудована и освящена часовня в честь Терезы Калькуттской.



Самая известная албанка в мире

Святая Тереза Калькуттская (в миру Агнес Гондже Бояджиу), родилась 26 августа 1910 года в г. Скопье, на территории Османской империи. Она была младшим ребенком в семье косовских албанцев-католиков Дранфиле и Николы Бояджиу.

С детских лет Агнес отличалась религиозностью, она мечтала о монашеском служении.

В восемнадцать лет она уехала в Ирландию и там вступила в монашеский орден «Ирландские сестры Лорето». В 1931 году Агнес приняла постриг и взяла имя Тереза в честь канонизированной в 1927 году монахини-кармелитки Терезы из Лизье.

Вскоре орден направил ее в Калькутту, где около 20 лет монахиня преподавала в женской школе святой Марии.

10 сентября 1946 года она получила разрешение от руководства ордена помогать бедным в Калькутте, а в 1948 году основала там общину: монашескую конгрегацию «Сестры Миссионерки Любви», деятельность которой была направлена на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжелобольных людей, независимо от их национальности и вероисповедания.

С 1965 года деятельность монашеской конгрегации, основанной матерью Терезой, распространилась за границы Индии. В настоящее время она имеет 400 отделений в 111 странах мира и 700 домов милосердия в 120 странах. Ее миссии, как правило, действуют в районах стихийных бедствий и экономически неблагополучных регионах.

В 1973 году мать Тереза стала первым лауреатом Темплтоновской премии за прогресс в религии.

В 1979 году матери Терезе была присуждена Нобелевская премия мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».

Она умерла 5 сентября 1997 года в Калькутте (Индия) на 88-м году жизни.

19 октября 2003 года беатифицирована. 4 сентября 2016 года причислена к лику святых.

Источник: Rublev.com