В Конго во время мирного марша 6 христиан убиты, свыше 70 ранены, 115 арестованы

Шесть человек убиты, свыше 70 ранены, 115 арестованы (среди них 10 католических священников и две монахини) — таковы итоги последнего мирного марша, организованного христианами в Демократической Республике Конго.

Согласно заявлению местной Апостольской нунциатуры, полиция и армия атаковали также некоторые христианские храмы. Например, в Мбуи-Мае, в центральной части Конго, силовики напали на людей, которые участвовали в Мессе в местном кафедральном католическом храме.

22 января в епархии Бутембо-Бени былипохищены священник, ответственный за принадлежащую епархии ферму, а также пятеро его работников.

«Христиане ссылаются на политическое соглашение, подписанное в день св.Сильвестра, 31 декабря 2016 года.Тогда представители различных политических группировок, благодаря посредничеству Конференции католического епископата страны, смогли подписать соглашение, которое должно было положить конец напряженности в обществе. Однако теперь, если бы христиане не реагировали, их молчание могли бы посчитать за соучастие в закулисных играх, которые являются недопустимыми.Это не борьба с правительством.Соглашение, которое было заключено между всеми заинтересованными сторонами, не соблюдаются.Мы стараемся защищать достоинство человека, а также требуем соблюдения соглашения.В этом контексте даже не-католики оценивают отвагу и настрой христиан, которые во имя веры защищают права человека», — рассказал местный католический священник Фаустин Турко.

Источник: Седмица.ру