В Конго ширятся нападения на католические женские монастыри

В Демократической республике Конго все чаще происходят нападения на римско-католические женские монастыри и школы, вандалы их грабят, а монахинь нередко убивают, несмотря на все усилия Церкви по снижению накала страстей, сообщает Religionnews.

Рост преступности и насилия уже привел к тому, что многие католические женские школы при монастырях были закрыты, и всякая церковная работа в местных общинах прекращена. В городе Букаву, на востоке страны, орден африканских монахинь «Дочери воскресения» закрыл шесть приходских школ после того, как было убиты несколько монахинь. К примеру, сестра францисканского ордена Мари-Клэр Кахамбу была заколота ножом в декабре прошлого года. Согласно сообщению местной епархии, сестра беседовала в своем офисе с учеником, когда к охраннику подошел человек, который сказал, что должен зарегистрировать свою дочь в церковной школе. Но, едва войдя в школьное здание, неизвестный набросился на монахиню и убил ее ударом ножа в шею. Преступник был схвачен, но монахиня умерла от нанесенной ей раны по дороге в больницу. «Ее имя пополнило длинный список защитников прав человека, которые погибли в нашем регионе», — говорится в заявлении по поводу убийства сестры Мари-Клэр Кахамбу, которое опубликовала епархиальная комиссия «Справедливость и мир».

«Когда наши сестры подвергаются нападениям и актам террора, это всегда означает, что нападающие целят в церковь, — говорит отец Христианус Ндага, заместитель генерального секретаря Ассоциации епископальных церквей восточной Африки. – Мы гневно осуждаем эту волну насилий и обращаемся со словами увещания к виновным и с требованием немедленно прекратить эти преступления».

На прошлой неделе сестры-кармелитки в городке Кананга в центральной провинции Лулуа были напуганы и ошеломлены, когда неизвестные подожгли церковную семинарию. Кардинал Лоурент Монсенгво Пасинуа сказал, что «сложилась весьма тревожная ситуация с обеспечением безопасности храмов». А в середине февраля в городке Лимете к западу от Киншасы примерно 20 молодых людей попытались поджечь храм Святого Доминика. Они опрокинули дарохранительницу, разграбили алтарь и разнесли в щепки церковные скамьи.

Эти нападения многие рассматривают как месть за посредничество Католической Церкви в споре сторонников и противников отставки президента Жозефа Кабилы, в котором ей удалось добиться временной договоренности сторон от 31 декабря, в результате которого президент согласился оставить свой пост после выборов этого года. Но волнения в обществе в связи с предполагаемым избранием Жозефа Кабилы на второй срок все еще угрожают ввергнуть страну в анархию и гражданскую войну.

Источник: Седмица.ру