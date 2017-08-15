В Колумбии проходит сбор пожертвований для Папского визита

14 августа Епископская конференция Колумбии начала национальный сбор пожертвований для апостольского визита Папы Франциска в эту латиноамериканскую страну, который пройдёт с 6 по 11 сентября.

В контексте подготовки к приезду Папы, говорится в сообщении колумбийского епископата, «усилия Церкви направлены на духовные и пастырские аспекты, в число которых входят: приём Святейшего Отца и гостей из его окружения; пастырская подготовка верующих по всей территории страны; организация богослужений и других встреч, входящих в программу Папского визита, информирование верующих».

Кроме того, отмечается в сообщении, «большая часть персонала, работающего с Церковью и Организационным комитетом визита Святейшего Отца, трудится на добровольной основе».

Колумбийский епископат подчёркивает нынешний процесс национального примирения в стране после исторического соглашения, подписанного в сентябре прошлого года между правительством и Революционными вооружёнными силами Колумбии.

Двадцатая международная поездка Хорхе Марио Бергольо будет проходить под девизом «Demos el primer paso» («Сделаем первый шаг»). Папа Франциск станет третьим Папой Римским, посетившим Республику Колумбию: ранее в этой латиноамериканской стране побывали в 1968 году блаженный Папа Павел VI и 1986 году святой Иоанн Павел II.

Источник: Радио Ватикана