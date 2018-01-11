В Китае разрушили второй за месяц католический храм (ВИДЕО)

Власти Китая приказали разрушить католическую церковь в городе Линьфэнь (провинция Шаньси). Строители заложили внутри здания взрывчатку, после чего привели ее в действие.

Уцелевшие части строения уничтожили с помощью экскаваторов и отбойных молотков, сообщает The Guardian .

Издание уточняет, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 7 января. Разрушенная церковь была построена в 2008 году. Ее пастор Ян Ронгли провел семь лет в китайской тюрьме по обвинению в «сборе толпы с целью нарушению порядка дорожного движения».

Он вышел в октябре 2016 года и находился под наблюдением полиции. Однако никаких причин для уничтожения самой церкви у чиновников не было, рассказал журналистам коллега священника. Он также попросил СМИ не называть его имя во избежание преследования властями КНР.

Ранее, в конце декабря прошлого года, в соседней провинции Шэньси был снесен еще один католический храм. Здание было построено в 1999 году. Причины сноса местные власти никак не объяснили.

Журналисты отмечают, что власти Китая начали массовую борьбу с христианскими церквями в 2013 году. Спустя два года эта кампания усилилась. Особенное усердие проявили чиновники в провинции Чжэцзян. Там с церквей массово снимали кресты. Всего за два года этих религиозных символов лишились более 1200 молельных домов.

Параллельно проводилось преследование иноверцев. По данным Госдепартамента США, их нередко подвергали задержанию, пыткам и тюремному заключению.

Источник: NEWSru.com