В Китае 80 христиан арестованы за поклонение в домашних церквях

Десятки христиан были арестованы за поклонение в подпольных домашних церквях в автономном китайском регионе Синьцзян во время гонения на христиан, произошедшего в конце января в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, сообщили в контрольных органах.

По данным христианской организации China Aid, более 80 христиан были арестованы властями после того, как были замечены в посещении собраний домашних церквей в северо-западном регионе, а шесть других были задержаны накануне и после празднования китайского Нового года 28 января.

Организация China Aid, которая сообщает о нарушениях прав человека, совершенных коммунистическим правительством против христианского меньшинства страны, сообщила в прошлую пятницу о том, что правительственное агентство безопасности проводило рейды по различным домашним церквям, входящим в сеть протестантских домашних церквей Fangcheng Fellowship, которая составляет около 10 миллионов членов.

Рейды проводились по домашним церквям в городах Урумчи, Куйтун и в округе Шаван. Арестованным были предъявлены обвинения в таких преступлениях, как участие в религиозной деятельности на территории «нерелигиозных объектов».

В докладе утверждалось, что христиане были арестованы из-за отказа вступить в государственную церковь — Патриотическое движение Three-Self.

Об арестах стало известно после того, как власти города Синьцзян Усу 20 января прервали молитву в местной церкви и посадили в тюрьму 10 человек на основании того, что проводить закрытое церковное собрание было незаконно.

Среди заключенных было шесть женщин, которых задержали на 15 дней и оштрафовали на 145 долларов за «собрание и молитву во имя Христа». По данным China Aid, правительство также потребовало, чтобы христиане, задержанные 20 января, присоединились к государственной церкви. Задержанные были официально освобождены 9 февраля.

«Мы верим в Иисуса всем сердцем. Не справедливо было нас задерживать, так как мы не причиняли беспокойства, мы не беспокоили соседей, все, что мы делали, это изучали Библию», — сказала Чэнь Сяньбянь, одна из задержанных женщин.

«В полиции сказали, что мы находились под влиянием плохих людей, но я сказала им, что мы знаем, что делаем, потому что мы верим в Иисуса, а не в кого-то плохого. Они не слушали нас и напрямую передали нас в дисциплинарный исправительный центр. Они оштрафовали каждого из нас на 1000 юаней. Раньше нам вообще не приходилось платить штрафы».

В дополнение к задержанию членов церкви в Синьцзяне власти Китая предприняли и другие шаги для подавления христианства и евангелизации в целом.

После проведения рейдов на домашние церкви, китайское правительство депортировало 32 христианских миссионера из Южной Кореи в феврале в рамках правительственного подавления евангелизации.

На прошлой неделе сообщили о том, что пять христиан из Китая были приговорены к долгим годам тюремного заключения по обвинениям в том, что они покупали и продавали то, что правительство считает «запрещенными христианскими религиозными книгами»

«Пасторы Ли Дунчже и Бяо Шуннан получили по семь лет тюремного заключения, Чжао Чунся и Ли Юань получили по пять лет, а Ши Цзиньнянь приговорили к трем годам», — сообщили в China Aid.

После того, как в сентябре прошлого года был арестован епископ, назначенный Ватиканом, президент Китайской помощи Боб Фу сказал христианскому изданию The Christian Post, что «высшее руководство Китая все больше обеспокоено быстрым ростом христианской веры и ее социального влияния».

«Число христиан в стране намного превышает число членов партии», — объяснил Фу.

Христианская организация Open Doors в США утверждает, что Китай находится на 39 месте среди стран, в которых распространено преследование христиан, согласно списку World Watch World 2017 года.

«Поскольку христиане являются крупнейшей социальной силой в Китае, не контролируемой Коммунистической партией, предпринимаются все большие усилия для того, чтобы взять их под контроль государства», — говорилось в официальных документах христианской миссионерской организации Open Doors.

Источник: CNL.NEWS