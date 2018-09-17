В Киеве состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с экзархами Константинопольского патриархата

Президент Украины Петр Порошенко встретился с экзархами Вселенского патриархата архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Илларионом Эдмонтонским.

Видеотрансляция встречи проходила на странице главы государства в Facebook.

«Украинцы сотни лет молились за то, чтобы иметь единую Украинскую поместную православную церковь. Господь услышал наши молитвы. Приятно, что мы совместно за последние три года прошли этот путь и вышли на финишную прямую. Такая церковь станет символом объединения православной веры и Украинского государства. Это еще один большой государственнический фундамент для нашей страны», — подчеркнул президент.

В свою очередь, экзархи Вселенского патриархата отметили, что готовы к плодотворному сотрудничеству и уже назначили несколько встреч с представителями религиозных организаций в Украине.

Кроме того, экзархи передали Порошенко письмо от Вселенского патриарха Варфоломея, в котором он поздравил украинцев с верой в процесс, который приведет к духовному процветанию и независимости Украины. Ответ на обращение патриарха президент обещал предоставить до конца сегодняшнего дня.

Источник: УНИАН