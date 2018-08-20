В Кентерберийский собор вернули пропавшую 500 лет назад уникальную карманную Библию

В Кентерберийский собор вернули пропавшую 500 лет назад уникальную карманную Библию

Август 20, 2018

Карманное рукописное издание XIII века, полтысячелетия считавшееся утраченным, вернулось в библиотеку Кентерберийского собора.

Как сообщает Live Science, средневековая редкая была утрачена в XVI веке, когда Англией правил Генрих VIII. Он возглавил Реформацию, которая отделила Церковь Англии от Римско-Католической Церкви. В тот период времени сотни церквей были закрыты, в том числе . Его библиотека насчитывала около 30 тысяч томов.

Ученые считают, что гибель соборной библиотеки датируется временем после 1540, когда Кентерберийский монастырь распустили по приказу короля Англии Генриха VIII. Начиная с 1539 года, Генрих VIII закрыл более 800 монастырей и аббатств, это движение назвали «разгоном монастырей». Мотивация короля была двойственной: распустить религиозные общины, которые были лояльными к Папе Римскому, и конфисковать значительное богатство, накопленное большими монастырями.

В современной библиотеке собора хранятся лишь 30 томов из первоначальной коллекции. Ее и пополнила так называемая Библия Лигфилда.

Считается, что она была создана в Париже в XIII веке. Текст написан на латыни на пергаменте, страницы ярко украшены. Это была единственная полная Библия в средневековой книжной коллекции собора.

Книгу обнаружили у частного коллекционера и выкупили примерно за 100 тысяч фунтов, используя грант Фонда национального наследия и пожертвования.

 

По материалам «Седмицы.ру» и «Российской газеты»

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