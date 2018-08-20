В Кентерберийский собор вернули пропавшую 500 лет назад уникальную карманную Библию

Карманное рукописное издание XIII века, полтысячелетия считавшееся утраченным, вернулось в библиотеку Кентерберийского собора.

Как сообщает Live Science, средневековая редкая Библия была утрачена в XVI веке, когда Англией правил Генрих VIII. Он возглавил Реформацию, которая отделила Церковь Англии от Римско-Католической Церкви. В тот период времени сотни церквей были закрыты, в том числе Кентерберийский собор. Его библиотека насчитывала около 30 тысяч томов.

Ученые считают, что гибель соборной библиотеки датируется временем после 1540, когда Кентерберийский монастырь распустили по приказу короля Англии Генриха VIII. Начиная с 1539 года, Генрих VIII закрыл более 800 монастырей и аббатств, это движение назвали «разгоном монастырей». Мотивация короля была двойственной: распустить религиозные общины, которые были лояльными к Папе Римскому, и конфисковать значительное богатство, накопленное большими монастырями.

В современной библиотеке собора хранятся лишь 30 томов из первоначальной коллекции. Ее и пополнила так называемая Библия Лигфилда.

Считается, что она была создана в Париже в XIII веке. Текст написан на латыни на пергаменте, страницы ярко украшены. Это была единственная полная Библия в средневековой книжной коллекции собора.

Книгу обнаружили у частного коллекционера и выкупили примерно за 100 тысяч фунтов, используя грант Фонда национального наследия и пожертвования.

По материалам «Седмицы.ру» и «Российской газеты»