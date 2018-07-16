В Кемерове начался снос торгового центра «Зимняя вишня»

Снос торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок, начался в субботу в Кемерове.

Спецтехника расчищает площадку от строительного мусора, передает корреспондент ТАСС.

На площадке будет демонтироваться наружное оборудование, которое можно вывезти и сохранить, а служба спасения с гидравлическими инструментами разберет шлагбаумы на территории и вентиляционное оборудование на кровле ТЦ. «Также из Екатеринбурга выехала спецтехника, которая будет заниматься разбором [здания]. К нам она прибывает 16-го числа», – отметил собеседник агентства.

15 мая областные власти уже приступали к демонтажу ТЦ , но по требованию следственного комитета снос был приостановлен.

На месте сгоревшего ТЦ предполагается разбить сквер или построить часовню.