В Казахстане проходит VI Конгресс религиозных лидеров

10 и 11 октября в Астане проходил VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий, посвящённый теме безопасного мира, — сообщает Vatican News.

В столицу Казахстана приехали более 80 делегаций со всего мира: представители ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, делегаты от религиозных и общественных организаций. Одно из заседаний было посвящено вкладу духовных лидеров и политиков в преодоление религиозного экстремизма и терроризма. На открытии собрания выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Делегацию Католической Церкви возглавил кардинал Франческо Коккопальмерио, в прошлом — председатель Папского Совета по интерпретации законодательных текстов. В состав делегации Католической Церкви входили: монсеньор Халед Бутрос Акаше, глава Отдела по связям с исламом при Папском Совете по межрелигиозному диалогу; Апостольский нунций в Казахстане архиепископ Фрэнсис Ассизи Чулликатт; Апостольский префект Азербайджана епископ Владимир Фекете, президент Университета Святого Иосифа в Бейруте о. Салим Даккаче, а также преподаватель американской Коллегии Святого Креста в Индиане Паола Бернардини. На конгрессе выступил с докладом Сальваторе Мартинес, президент ватиканского фонда «Международный семейный центр Назарета».

Конгресс, проходящий раз в три года в Астане, в настоящее время является самой большой платформой диалога в мире. В его работах участвуют ведущие представители религиозного и политического мира, а также учёные и представители международных организаций: в духе открытости и сотрудничества они ищут пути преодоления одной из самых злободневных проблем нашего времени: насилия и ненависти.