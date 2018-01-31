В Католической Церкви вскоре будут произведены новые канонизации и беатификации

26 января 2018 года Папа Франциск принял кардинала Анджело Амато, префекта Конгрегации по делам канонизации святых. Во время аудиенции понтифик утвердил декреты, касающиеся некоторых канонизационных и беатификационных процессов.

Как сообщили в Пресс-службе Ватикана, прежде всего, речь идет о признании чуда, приписанного заступничеству блаженной Насарио Игнасио Марч Мессы, основательницы ордена Миссионерок Круциаток Церкви, которая родилась в 1889 г. в Мадриде и умерла в 1943 г. в Буэнос-Айресе. Таким образом, открыт путь к ее канонизации, то есть, провозглашению святой Католической Церкви. Блаженной ее провозгласил Папа Иоанн Павел II в 1992 г.

Следующие три декрета касаются признания чудес по ходатайству «праведных слуг Божьих», что означает их близкую беатификацию, то есть причисление к лику блаженных Католической Церкви. Речь идет о французской монахине Альфонс-Мари Элизабет Еппингер (1814-1867 гг.), основательнице Конгрегации Сестер Святейшего Спасителя; итальянской монахине Клелии Мерлони (1861-1930 гг.), основательнице ордена Апостолок Пресвятого Сердца Иисуса; итальянской монахине Марии Гаргани (1892-1937 гг.), основательнице ордена Апостолок Пресвятого Сердца.

Еще двумя декретами признано мученичество, что открывает путь к провозглашению блаженными «слуг Божьих» епископа Пьера Клаври и 18 его сотоварищей, монахов и монахинь, убитых из ненависти к вере в период между 1994 и 1996 гг. в Алжире, и Вероники Антал, 22 -летней румынской мирянки, убитой из ненависти к вере в 1958 г.

Наконец, следующие два декрета провозглашают «героические добродетели» итальянского священника Джузеппе Лабре (1907-1951 гг.) и французской мирянки Анн-Мари Мадлен Дебрель (1904-1964 гг).

Источник: Седмица.ру