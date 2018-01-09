В канун Рождества Христова палестинские арабы напали на Патриарха Иерусалимского Феофила

Автомобиль Патриарха Феофила III, Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви в Вифлееме подвергся нападению десятков палестинских арабов, сообщили израильские СМИ.

6 января 2018 г. Патриарх Феофил направился в Вифлеем, чтобы совершить богослужение по случаю Рождественского Сочельника в базилике Рождества Христова, построенной над местом, где совершилось Боговоплощение и пришел в мир Спаситель.

По пути в Вифлеем кортежу Патриарха Феофила, состоявшему из четырех автомобилей, преградила путь толпа арабов, протестовавших против якобы имевшей место продажи группе еврейских инвесторов земельных участков в Иерусалиме, принадлежащих православной Иерусалимской Патриархии.

Арабы кричали в адрес Патриарха Феофила: «Предатель!». Они пытались взять автомобили патриаршего кортежа приступом. В трех из них толпа выбила стекла и уже подбиралась к Патриарху Феофилу, когда на помощь ему подоспели палестинские полицейские, оттеснившие погромщиков и спасшие Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви от расправы.

Минувшим летом распространилась информация о том, что Иерусалимская Православная Церковь, один из крупнейших землевладельцев в Иерусалиме, продает десятки принадлежащих ей участков в кварталах Найот и Тальбия загадочной группе инвесторов под названием «Найот Комемиют ашкаот», которую представляет адвокат Ноам Бен-Давид.

Это известие вызвало приступ ярости у палестинских арабов, считающих продажу земли евреям недопустимой.

Источник: Седмица.ру