В канун иудейского Нового года руководство ФЕОР призвало евреев исправлять ошибки и совершать добрые дела

Лидеры еврейской общины России поздравили единоверцев с наступлением нового 5779 года (Рош а-шана) по иудейскому календарю, которое произошло в минувшее воскресенье вечером.

«В еврейской традиции летоисчисление ведется с момента сотворения мира, а точнее — с сотворения первого человека, Адама. Но разница между Рош а-шана и светским Новым годом заключается не только в датах», — напомнил в своём обращении президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Новый год, который принято отмечать 31 декабря, обычно встречают с салютом, шампанским и весельем — идея же празднования Рош а-шана «куда более глубокая и сложная, нежели только теплые пожелания друзьям и близким», напомнил раввин.

По его словам, Рош а-шана — это прежде всего время, «когда мы предстаем перед Всевышним с открытым сердцем и чистой душой» и «получаем запись в Книге Жизни о том, какая нас ожидает судьба в предстоящем году».

В этой связи президент ФЕОР призвал иудеев «задуматься об ошибках и пообещать себе и Творцу не совершать их впредь», а также делать больше добрых дел, говорить больше добрых слов и думать только о хорошем.

В свою очередь главный раввин России Берл Лазар отметил, что иудейский Новый год — это день особой ответственности, когда евреи в очередной раз принимают на себя «Царство Божие и бремя заповедей», решают, как лучше служить Богу, исполнять Его волю, улучшать облик окружающего мира и судьбы ближних.

Памятуя о том, что Новый год у иудеев отсчитывается от сотворения мира, раввин призвал задаться вопросом, зачем Бог сотворил мир, и дал ответ, что мир был сотворен для человека, которому дана возможность этот мир улучшать.

«Бесконечный Бог сотворил ограниченный в размерах мир, чтобы дать ограниченному человеку возможность подняться до бесконечности, становясь помощником, партнером Господа! И, вспоминая в эти дни о сотворении мира и человека, мы не можем не думать о двух вещах: о нашей уникальности в этом мире и о нашей ответственности перед Богом за Его дары», — говорит Б.Лазар, желая каждому в полной мере реализовать свой потенциал и ощутить любовь Всевышнего.

Источник: Интерфакс