В Калининграде отметят юбилей знаменитого Большого органа Кафедрального собора

В 2018 году в Кафедральном соборе Калининграда отмечают юбилей Большого органа. Ему исполняется десять лет. 10 января 2008 года этот уникальный инструмент начал свою концертную жизнь.

Калининград по праву считается Органной столицей: здесь, на острове Канта, расположился лучший органный комплекс в России и один из лучших в Европе.

Технические данные впечатляют: 6301 труба у Большого органа и 2224 трубы у Малого. Общее количество регистров — 122.

Свой первый юбилей этот крупный инструмент отметит по-крупному – фестивалем «Орган+», который будет длиться в течение всего года.

Первый концерт, намеченный на 13 января, включает выступления десяти (символичное число) органистов из Франции, Германии, Италии, Литвы, Польши и России.

В программе фестиваля – концерты виолончелиста и органиста Александра Князева, мультиинструменталиста Аркадия Шилкопера, лауреатов международных конкурсов Ааре-Пауля Латтика (орган, Эстония), Лады Лабзиной (орган, Россия), Батиста-Флориана Марль-Уврара (орган, Франция) и многих других.

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Кафедральный собор в Калининграде (нем. Konigsberger Dom — «Кёнигсбергский кафедральный собор»), или Домский собор Богоматери и Святого Адальберта — недействующий кафедральный собор, расположенный в историческом районе города Калининграда — Кнайпхофе (ныне именуемом в народе как «Остров Канта»), одной из островных частей бывшего восточно-прусского города Кёнигсберга.

Строительство Собора начал епископ Иоганнес Кларе (1320−1344) в северо-восточной части острова Кнайпхоф, переданной во владение епископата в 1322 году. Датой основания Собора считается 13 сентября 1333 года, когда Верховный магистр Лютер Брауншвейгский подписал грамоту на продолжение строительных работ.

До начала церковной реформации XVI века собор являлся главным католическим храмом города Кёнигсберга (был посвящён Высокосвященному телу Иисуса Христа, Деве Марии, Всем Святым и Святому Адальберту), а затем главным лютеранским храмом Пруссии. В 1528 году Собор стал приходской лютеранской кирхой для общины Кнайпхофа, а в 1560 году его передали университету.

Во время Второй мировой войны в ночь с 27 на 28 августа 1944 года при налёте английской авиации собор сильно пострадал: внутри всё выгорело, своды частично обрушились. Во время штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года собор вновь попал под обстрелы, но всё-таки не был уничтожен. Удивительным образом сохранилась могила Иммануила Канта.

Несмотря на значительные повреждения и утраты, Собор принадлежит к числу старейших памятников архитектуры и имеет большую архитектурно-художественную и историческую ценность, является одним из главных символов города.

В советские годы Кафедральный собор в Калининграде являлся объектом культурного наследия и входил в перечень памятников архитектуры республиканского значения.

Кафедральный собор, построенный в стиле кирпичной (балтийской) готики, является одним из немногих готических сооружений в России.

В настоящее время Кафедральный собор представляет собой концертно-музейный комплекс, состоящий из большого и малого концертных залов, музея И. Канта, мемориального захоронения И. Канта и Парка скульптуры. Службы в Соборе не проводятся, однако действуют евангелическая и православная часовни.

Источники: ТВ «Культура» и Официальный сайт Кафедрального собора