В Кафедральном соборе Новосибирска была торжественно отслужена Месса в память первого Экзарха Российского, блаженного священномученика Леонида Федорова

В Кафедральном соборе Новосибирска была торжественно отслужена Месса в память первого Экзарха Российского, блаженного священномученика Леонида Федорова

Июнь 28, 2018

Память блаженного Леонида Федорова, священника и мученика, экзарха Российской Католической Церкви (византийского обряда), в этом году впервые торжественно литургически отмечалась в Кафедральном соборе Преображения Господня столицы Сибири.

Алтарю предстоял Владыка , ординарий для католиков византийского обряда на территории Российской Федерации, в сослужении протоиерея Ивана Леги и настоятеля собора, о. Дениса Марчишина.

Проповедь в день памяти мученика произнес о. . Напомнив, что призвана, по выражению святого Папы Иоанна Павла II, «дышать двумя легкими», Восточным и Западным, он остановился на основных пунктах биографии отца Леонида, рожденного православным, но сознательно избравшего путь католического монаха и священника, сделав притом акцент на собственном свидетельстве этого священнослужителя: чем сильнее он утверждался в католической вере, тем глубже ощущал и любил свою русскую душу, свой русский народ и свой . По убеждению экзарха русских католиков Католическая Церковь не принадлежит тому или иному народу, тому или иному обряду, Западу или Востоку, но всё истинное, светлое, христианское по праву обретает в ней свое место, очищаясь и преображаясь, и, вместе с тем, утверждаясь в своем собственном существе. Свою же жизнь отец Леонид хотел видеть непрестанным жертвоприношением ради преодоления последствий трагической схизмы между Восточной и Западной Церквами, ради грядущего единства всех христиан, когда будет «одно стадо и один Пастырь». Отец Иван завершил свою проповедь, процитировав молитву о единстве, составленную блаженным священномучеником:

«Откликнись, Милосердный Господь Иисус, Спаситель наш, на и чаяния грешных и недостойных рабов Твоих, смиренно к Тебе припадающих, и соедини нас всех в единой, святой, соборной и апостольской Церкви. Свет Твой незаходимый пролей в души наши. Истреби раздоры церковные. Дай нам славить Тебя единым сердцем и едиными устами, и да познают все, что мы – верные ученики Твои и возлюбленные дети Твои. Владыка наш Многомилостивый, скоро исполни обетование Твое, и да будет едино стадо и един Пастырь в Церкви Твоей, и да будем достойны славить Имя Твое Святое всегда, теперь, и вечно, и во веки веков. Аминь».

Главные моменты прошедшего в Кафедральном соборе богослужения – в фоторепортаже Александра Эльмусова:

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