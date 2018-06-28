В Кафедральном соборе Новосибирска была торжественно отслужена Месса в память первого Экзарха Российского, блаженного священномученика Леонида Федорова

Память блаженного Леонида Федорова, священника и мученика, экзарха Российской Католической Церкви (византийского обряда), в этом году впервые торжественно литургически отмечалась в Кафедральном соборе Преображения Господня столицы Сибири.

Алтарю предстоял Владыка Иосиф Верт, ординарий для католиков византийского обряда на территории Российской Федерации, в сослужении протоиерея Ивана Леги и настоятеля собора, о. Дениса Марчишина.

Проповедь в день памяти мученика произнес о. Иван Лега. Напомнив, что Вселенская Церковь призвана, по выражению святого Папы Иоанна Павла II, «дышать двумя легкими», Восточным и Западным, он остановился на основных пунктах биографии отца Леонида, рожденного православным, но сознательно избравшего путь католического монаха и священника, сделав притом акцент на собственном свидетельстве этого священнослужителя: чем сильнее он утверждался в католической вере, тем глубже ощущал и любил свою русскую душу, свой русский народ и свой византийский обряд. По убеждению экзарха русских католиков Католическая Церковь не принадлежит тому или иному народу, тому или иному обряду, Западу или Востоку, но всё истинное, светлое, христианское по праву обретает в ней свое место, очищаясь и преображаясь, и, вместе с тем, утверждаясь в своем собственном существе. Свою же жизнь отец Леонид хотел видеть непрестанным жертвоприношением ради преодоления последствий трагической схизмы между Восточной и Западной Церквами, ради грядущего единства всех христиан, когда будет «одно стадо и один Пастырь». Отец Иван завершил свою проповедь, процитировав молитву о единстве, составленную блаженным священномучеником:

«Откликнись, Милосердный Господь Иисус, Спаситель наш, на молитвы и чаяния грешных и недостойных рабов Твоих, смиренно к Тебе припадающих, и соедини нас всех в единой, святой, соборной и апостольской Церкви. Свет Твой незаходимый пролей в души наши. Истреби раздоры церковные. Дай нам славить Тебя единым сердцем и едиными устами, и да познают все, что мы – верные ученики Твои и возлюбленные дети Твои. Владыка наш Многомилостивый, скоро исполни обетование Твое, и да будет едино стадо и един Пастырь в Церкви Твоей, и да будем достойны славить Имя Твое Святое всегда, теперь, и вечно, и во веки веков. Аминь».

Главные моменты прошедшего в Кафедральном соборе богослужения – в фоторепортаже Александра Эльмусова: