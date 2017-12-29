В Израиле бизнесмен выращивает «Дары волхвов»

Предприниматель Гай Эрлих основал в кибуце (сельскохозяйственная коммуна в Израиле) Альмог бизнес по выращиванию редких растений, из которых добывают смирну, ладан и «золото», сообщает «Reuters».

Согласно Евангелию от Матфея, волхвы преподнесли в качестве даров младенцу Иисусу смирну, ладан и золото.

Смирна и ладан ― это ароматические смолы, которые получают из деревьев семейства Бурзеровых: смирны и ладанного дерева.

Говоря о золоте, Г. Эрлих считает, что речь идет о Галаадском бальзаме ― драгоценной смоле, добываемой из бальзамного дерева.

Это растение он также выращивает на своей ферме. Добытую смолу он высушивает, измельчает и производит терапевтические бальзамы и благовония.

«Я считаю себя современным волхвом. Я решил выращивать растения, которые не выращивает больше никто в мире», ― приводит издание слова предпринимателя.

Гай Эрлих считает, что его продукты заинтересуют не только христиан, но и иудеев, так как эти благовония могли использоваться в Иерусалимском храме периода Римской империи.

«Мои растения священны для всех религий. Они могут объединять людей», ― сказал он.

Профессор Шимшон Бен Иегошуа из Еврейского университета отмечает, что существует много видов растений, из которых добывают смирну и ладан. По его мнению, те виды, которые выращивает Г. Эрлих, вполне вероятно, соответствуют тем деревьям, которые росли в Израиле в древности.



Дары волхвов

О поклонении волхвов, принесших дары — золото, ладан и смирну — Богомладенцу Христу говорится в Евангелии от Матфея.

Золото — царский дар в виде дани или подати. В древние времена оно считалось самым ценным металлом, из которого изготавливались разные украшения и предметы быта для царей и влиятельных людей.

Ладан — ароматическая древесная смола, благовоние. Как и сейчас, в ветхозаветные времена использовался за богослужением. Каждение ладаном символически выражает благоговение человека перед Богом.

Смирна — смола, получаемая от африканских и индийских деревьев семейства Бурзеровые; обладает приятным запахом. В еврейской традиции использовалась для помазания умерших.

Золото было принесено Христу как Царю, ладан — как Богу и смирна — как Человеку на погребение.

Пресвятая Богородица бережно хранила дары и перед своим Успением передала их Иерусалимской церкви, где они находились до 400 года. Позже византийский император Аркадий перенес дары в константинопольский храм Святой Софии.

После захвата Константинополя турками-османами, в 1470 году дары волхвов передала сербскому монастырю святого Павла на Горе Афон вдова турецкого султана Мурата II Мария, дочь правителя Сербии (она не приняла ислам и до конца жизни оставалась христианкой).

Источник: Rublev.com