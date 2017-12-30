В Издательстве Францисканцев вышел второй том «Золотой легенды» Иакова Ворагинского
В середине XIII века доминиканский богослов Иаков Ворагинский (Якопо да Варацце) создал книгу «Легенда о святых», собрав в ней сказания о мучениках, подвижниках веры и великих христианских праздниках. Его сочинение стало одной из самых популярных книг Средневековья и получило название «Золотая легенда» («Legenda Aurea»). Уже в XIV веке латинский текст «Золотой легенды» был переведен на многие языки средневековой Европы.
Полный русский перевод фундаментального труда Иакова Ворагинского с латинского языка осуществлён впервые преподавателями кафедры древних языков исторического факультета МГУ И.И. Аникьевым и И.В. Кувшинской. Первый том вышел в свет в Издательстве Францисканцев осенью 2016 года.
На Международной ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fictio№», ежегодно проходящей в Москве, издатели представили долгожданный второй том «Золотой легенды». Ещё одна презентация издания состоялась на IV Санкт-Петербургской выставке-ярмарке исторической литературы.
На сегодняшний день тираж первого тома «Золотой Легенды» Иакова Ворагинского полностью распродан. Дополнительный тираж (500 экземпляров) выйдет в свет в середине января.
Источник: Радио Ватикана
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