В июле общие аудиенции Святейшего Отца будут приостановлены

Летом Святейший Отец совершит две поездки: в Бари на экуменический молебен о мире на Ближнем Востоке и на IX Всемирную встречу семей в Дублине.

В июле будут приостановлены общие аудиенции, которые Папа Франциск возглавляет в Ватикане по средам, и они возобновятся в августе в Зале Павла VI. В этот период единственными публичными встречами Святейшего Отца с верующими будут воскресные полуденные молитвы «Ангел Господень».

Папские утренние Мессы с группами верующих в часовне Дома Святой Марфы будут приостановлены на весь июль и август и возобновятся в начале сентября.

На летние месяцы запланированы две поездки Папы Франциска. В субботу 7 июля Святейший Отец отправится в итальянский город Бари, где вместе с предстоятелями ближневосточных Церквей примет участие в экуменическом молебне о мире на Ближнем Востоке. 25 и 26 августа Епископ Рима совершит апостольский визит в Ирландию на IX Всемирную встречу семей, которая будет проходить в Дублине на тему: «Евангелие семьи: радость мира».

Источник: Vatican News