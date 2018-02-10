В итальянском католическом издательстве вышел новый перевод очерка Льюиса «Страдание»

В итальянском католическом издательстве «Морчеллиана» вышел новый перевод очерка Клайва Стейплза Льюиса «Страдание» с предисловием философа и религиоведа Андреа Агути.

Агути констатирует, что «для верующего человека опыт боли еще более ужасен, чем для неверующего, поскольку он означает также опыт молчания Бога». Безусловно, публикуя впервые «Страдание» в 1940 году, Льюис себе не представлял, что двадцать лет спустя он сам будет испытывать жестокие муки после смерти возлюбленной супруги. Об этом ударе он напишет в «Боли утраты», опубликованной в 1961 году, где он самым неприкрытым образом описывает свою реакцию перед этим событием, пошатнувшим даже его веру. Он предстает поистине безутешным и, подобно Иову, бросает вызов Богу. «А Сам Христос? Вдруг и Он ошибся?»: вера автора подвергается тяжелейшему испытанию и не имеет ничего общего с утешением.

Агути пишет, что «Страдание» Льюиса сегодня кажется особенно актуальным не столько благодаря страницам о страдании как таковом, сколько благодаря рассуждениям о загробном мире. Льюис с трудом принимает концепцию вечного осуждения: «Нет доктрины, которую я больше бы хотел устранить из христианства», — пишет он, объясняя это верой в бесконечное милосердие Бога, сделавшегося человеком и умершего ради нас. Тем не менее Льюис приходит к выводу, что именно благость Божья создала людей свободными, а не рабами, и даже Сам Господь допускает возможность поражения, то есть отвержения со стороны человека и его осуждения: «Не все хотят прощения».

Прекрасна глава, посвященная раю, месту, где не будет собственности, но останется индивидуальность: «Если бы все одинаково видели и славили Бога, песнь торжествующей Церкви слилась бы в одну ноту», — пишет Льюис. Люди остаются навеки разными, и их объединяет лишь готовность отдавать себя друг другу: «Каждая душа отдает всем другим свое единственное знание». Речь идет о логике реализованной солидарности, господствующей в раю. Эти темы Льюис затрагивал и в переписке с доном Луиджи Калабриа, которая была недавно переиздана в Италии и впервые увидела свет в России под заголовком «Соединенные духом и любовью».

В книге «Страдание» Льюис предлагает и интересные размышления о животных: по его мнению, животные также будут находиться в раю в качестве спутников человека. Это совершенно противоречит убеждению Жака Маритена, который отрицал такую возможность. Для французского философа рай, к которому все мы стремимся, отличается от образа земного рая, где Адам и Ева пребывали в компании растений и животных, — хотя в брошюре «Небесные дела» он утверждал, что «творение не понесет никакой утраты, потому что все это, от родных зеленеющих пейзажей до милого сердцу набора всех видов малых и крупных зверей, — все будет жить в вечности в памяти блаженных». Эту идею, заимствованную у Фомы Аквинского, Льюис не разделяет. По его мнению, «человек узнает свою собаку, а собака узнает человека и, узнав его, будет собой».

Источник: Радио Ватикана