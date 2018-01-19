В Италии вышло новое исследование о Церкви Средневековья

В Италии вышла из печати книга Анджело Манфреди «Церковь Средневековья с VII по XIII век». Речь идет о пособии для историков, в котором излагается современное состояние изучения средневековой Церкви, новые открытия и новые направления в исследованиях, касающихся распространения христианства по европейскому континенту. Читатель приглашается погрузиться во все «классические» темы Средневековья посредством динамики общественных отношений, которые представляются неожиданно схожими с современной ситуацией: это и сосуществование различных народностей и религий, и постепенное структурирование «федеральных» и наднациональных сил.

Пособие полезно для всех, кто хочет приблизиться к этой эпохе и охватить ее наиболее полным взглядом (например, не пренебрегая Восточными Церквами Средневековья), не забывая о формах народного благочестия и средневековых пастырских методах. Автор начинает свое исследование именно с седьмого столетия потому, что оно может считаться переломным моментом: достаточно подумать о появлении ислама или об истории Византийской империи.

Книга завершается подробным анализом десятилетий, прошедших с Лионского собора до конца понтификата Бонифация VIII, когда институциональная роль Церкви претерпевает коренные перемены.

Источник: Радио Ватикана