В Италии установлен важный юридический прецедент

В Италии установлен важный юридический прецедент: суд Гориции оправдал провизора, отказавшегося в 2013 году продавать так называемую «таблетку следующего дня» (средство экстренной контрацепции — прим. СКГ).

В вину провизору было вменено неисполнение служебных обязанностей, поскольку, являясь представителем государственной службы, во время ночной смены она не продала препарат несмотря на наличие рецепта у клиентки.

Как пояснил адвокат обвиняемой Симоне Пиллон, это решение суда представляет собой новшество: впервые в Италии признано право на отказ по соображениям совести продавать «таблетку следующего дня». Безусловно, путь был нелегок – процесс продолжался три года, а обвиняемая – мать пятерых детей. Если бы в Италии существовал закон, регулирующий отказ по мотивам совести (а такой закон уже давно был предложен на рассмотрение), не было бы необходимости в трудоемком процессе в отношении тех, кто не желает идти на компромисс с совестью. По мнению адвоката, такой закон – необходимое выражение защиты человеческой свободы, право на которую провозглашено в конституции: свободы мысли, слова, вероисповедания и совести. Таким образом, суд Гориции уже располагал всеми необходимыми правовыми инструментами для того, чтобы оправдать фармацевта.

В настоящее время существуют многочисленные законопроекты об отказе по мотивам совести, предложенные депутатами на рассмотрение парламента, по которым уже были вынесены два суждения Национального комитета по биоэтике, подчеркнувшего безотлагательность принятия соответствующего закона. Однако все было заблокировано по идеологическим соображениям, поясняет адвокат Пиллон. По сути, некоторые выступают против отказа по соображениям совести, в то время как этот закон будет необходимым уравновешиванием прав: пока что Италия позиционирует себя на словах как плюралистическое общество, а на деле стремится любой ценой достичь одномыслия.

Источник: Радио Ватикана