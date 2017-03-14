В Италии на капитул собрались францисканцы, работающие в России и Казахстане

В Риме на свой очередной капитул собрались братья-францисканцы, несущие служение в России и Казахстане.

Встреча проходит в Генеральной курии Ордена Братьев Меньших. Возглавляет работу форума Генеральный настоятель Францисканского ордена о. Майкл Перри, OFM.

Накануне встречи братья-монахи побывали на трехдневных духовных упражнениях в Ассизи.

На сегодняшний день Орден Братьев Меньших (францисканцев) насчитывает около 14 000 членов, которые несут свое служение в 113 странах мира.

Просим молитв за наших отцов, так как на проходящей встрече им предстоит обсудить рабочие вопросы дальнейшего францисканского присутствия, в том числе и в нашей стране.

Некоторые подробности — в фоторепортаже из Ассизи и Рима: