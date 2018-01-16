В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин

Католическая Церковь открыла в Италии первый хостел для мужчин, оставшихся без жилья в результате развода. Хостел находится в местечке Тор-Сан-Лорено в окрестностях Рима.

По данным президента итальянских ассоциации юристов в области семейного права Джан-Этторе Гассани, в стране сейчас около 4 млн разведенных мужчин, и 1 млн из них после развода не имеют своего жилья. «Развод здесь может означать смерть»,— цитирует эксперта британская The Times.

Господин Гассани поясняет, что в семи случаях из десяти суд при разводе оставляет жилье женщине, чтобы она могла воспитывать детей. Кроме того, в 94% случаев суд решает, чтобы мужчины продолжали выплачивать ипотеку за жилье, платили алименты и другие виды пособия на содержание детей. В этой связи нередки случаи, когда после развода итальянские мужчины остаются на грани бедности, не имея денег даже на аренду жилья, поэтому им приходится ночевать в машине.

Церковь обратила внимание на эту проблему после того, как ее представители увидели, сколько разведенных мужчин выстраиваются в очереди за бесплатными обедами, предоставляемыми церковными организациями. В хостеле Тор-Сан-Лорено мужчины могут поесть, переночевать и принять душ.

Источник: Коммерсантъ