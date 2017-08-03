В Ирландии завершилось паломничество на гору Святого Патрика

В Ирландии завершилось традиционное национальное паломничество на гору Святого Патрика («Кро-Патрик»), которая является одним из самых красивых мест на западе страны. В 441году святой покровитель Ирландии уединился на её вершине для сорокадневного поста и молитвы, прежде чем приступить к миссионерской деятельности на острове.

В своей проповеди во время Святой Мессы, завершающей паломничество, архиепископ Туама монс. Майкл Нери отметил, что эта гора «предоставляет нам возможность подумать над тем, кто мы, о нашем труде в этом мире и о смысле нашего существования. Мы живём во времена, когда, кажется, индивидуальный выбор человека ничем не ограничен, а мы сами являемся частью океана перемен, над которыми не имеем никакого контроля. Многие наши современники теряют в своей жизни направление, чувствуют угрозу и страдают от душевных драм».

«Религия, — отметил ирландский архиепископ, — должна помогать в решении глубинных вопросов о смысле и цели жизни, о достоинстве каждого человека. Вера побуждает нас задавать смелые вопросы: ‘Почему мы здесь? Какой мир мы хотим создать и передать тем, кто придёт после нас?’. Наша задача — в том, чтобы найти действенные способы распознавания присутствия Бога в нашем мире. <…> Вера, семья и общество связаны друг с другом до такой степени, что если лишиться одного из них, пострадают другие», — отметил ирландский архиепископ и выразил надежду, что «это паломничество поможет нам взглянуть со всей ясностью и объективностью на то, куда движется наше общество».

В горах человек ощущает тайну и мистику, и горы всегда будут бросать ему вызов. Гора Кро-Патрик, священное место для ирландцев, возвышается на 765 метров над уровнем моря, над обширными равнинами графства Мейо; она говорит о силе и одиночестве. На протяжении веков это место было постоянной целью паломничества и покаяния; люди приходили на её вершину со своими страданиями, голодом, бедностью, молитвой и надеждой.

Напомним, что, по решению Папы Франциска, следующая IX Всемирная встреча семей состоится в августе 2018 года в ирландской столице Дублине на тему «Евангелие семьи: радость мира».

Источник: Радио Ватикана