В Ирландии на территории бывшего приюта найдено массовое захоронение детей

В Ирландии обнаружено массовое захоронение детей на территории бывшего католического приюта в окрестностях города Туам (графство Голуэй). Об этом сообщили в прошлую пятницу в правительственной комиссии, ведущей расследование деятельности находившихся в ведении религиозных организаций домов матери и ребенка.

По предварительным данным комиссии, возраст большинства погибших не превышал трех лет.

Специалисты уже взяли контрольные образцы костных фрагментов и пробы грунта с места захоронения для проведения экспертизы. По предварительным данным, большинство детей погибло из-за болезней и постоянного недоедания.



«Это очень тяжёлая новость, и конечно, нельзя не принять её близко к сердцу, – заявила ирландский министр по делам детей и молодёжи Кэтрин Заппон. – Полученная мной информация подтверждает имевшиеся подозрения. И что важно – обнаруженные останки относятся именно к тому периоду, когда действовал приют (1925-1961), а не к прежним периодам нашей истории, когда был голод».

Отмечается, что приют для незамужних беременных женщин управлялся монахинями католического ордена «Бон-Секур»

Поводом для проведения расследования послужила работа историка Катерины Корлесс, в которой она утверждает, что в приюте в Туаме были тайно захоронены 796 детей и младенцев. Причиной смерти большинства младенцев стили туберкулез, корь, коклюш или грипп.

В комиссии также уточнили, что всего с 1925-го по 1998 год в Ирландии насчитывалось 14 учреждений, в которых находились не состоящие в браке беременные женщины. И уровень смертности детей в них, как сообщается, был непропорционально высок. Ведущееся расследование вскоре должно будет коснуться и их.

Источник: немецкая служба Радио Ватикана