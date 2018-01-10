В индийском штате Мадхья-Прадеш группа индуистских радикалов напала на католический колледж

Нью-Дели, 10 января. Сотни полицейских сосредоточены в Высшем колледже Св. Марии в Видише, епархия Сагар в штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии, поскольку группы правых индуистов угрожают совершить индуистские ритуалы в помещениях католического учебного заведения. Об этом сообщило информационное агентство Fides.

«Спокойствие уже вернулось на это место, так что в этом районе остались только постовые полицейские. Мы еще раз благодарим министра внутренних дел Раджнатха Сингха и полицию штата Мадхья-Прадеш. И большое спасибо за ваши молитвы. Отцы и сестры и другие сотрудники находятся в шоке. Продолжайте молиться за них», — сказал епископ Теодор Маскаренхас, генеральный секретарь Конференции католических епископов Индии (CBCI), который следит за ситуацией вокруг колледжа.

4 января более 900 человек Ахил Бхаратия Видьярти Паришад (Abvp), одна из студенческих право-индуистских группировок, пригрозили собраться и насильно совершить в колледже «Аарти Бхарата Мата» — ритуал культа национальной персонификации Индии как «Богини матери», представленной в виде богини Дурги, одетой в оранжевое сари, в сопровождении льва) и ритуалы в честь других индуистских божеств.

«Полиция штата Мадхья-Прадеш заверила церковные власти в полной защите со стороны полиции. Священники, которые управляют колледжем, однако считают, что ситуация потенциально очень опасна, поскольку ожидается, что более 900 активистов соберутся в нарушение полицейских приказов. 30 декабря уже имел место акт агрессии, несмотря на присутствие 20 полицейских. Нам нужно больше молиться. Мы держим связь с Федеральным министерством внутренних дел», — сказал епископ Маскаренхас.

«Мы благодарим нашего министра внутренних дел Сингха за непосредственное вмешательство в обеспечение безопасности нашего института и священников, монахинь, сотрудников колледжа, сотрудников и студентов. Сообщалось, что большая группа активистов собралась за пределами колледжа, стремясь проникнуть в помещение. Но огромный батальон полиции уверен, что справится с ситуацией», — добавил прелат.

Напомним, что недавно, в период празднования Рождества, группа индуистских радикалов напала на семинаристов и священников из Сатны, когда они посетили несколько деревень, где исполнили рождественские песни.

Источник: Седмица.ру