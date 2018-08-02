В Индии тысячи христиан сформировали 12-мильную человеческую цепь, протестуя против гонений на Церковь

Тысячи христиан сформировали 12-мильную человеческую цепь в штате Джаркханд в Индии после церковных служб в воскресенье, 22 июля 2018 года, протестуя против преследований членов христианской общины со стороны государства.

Около 10 000 христиан собрались для участия в демонстрации в Ранчо, Гумла, Симдега, Бокаро, Джамшедпур и Кунти, протестуя против арестов местных христианских лидеров и очернения их репутации, а также против политических решений, которые, по их мнению, могут привести к тому, что их лишат льгот, прав и земель, сообщает The Christian Post.

«Католические монахини, священники, пастыри подвергаются нападениям, их сажают в тюрьму. Их учреждения обыскивают. Их обвиняют во всех бедах, которые происходят в государстве», — сказал организатор мероприятия Прабхакар Тирк, президент экуменического христианского форума Раштрия Исай Махасанг.

Один из случаев, которые затронули христиан, связан с монахиней из основанного матерью Терезой миссионерского убежища для женщин в Ранчо. В этом месяце, после того, как выяснилось, что четырех детей продали из приюта, была арестована и обвинена в случившемся одна из монахинь. В настоящее время правительство намеревается заморозить банковские счета организации и проверить всех миссионеров благотворительных учреждений по уходу за детьми.

Хотя монахиня, как сообщают власти, якобы призналась в продаже четырех младенцев из приюта, генеральный секретарь Конференции католических епископов Индии Теодор Маскаренхас утверждает, что она сказала адвокату благотворительной организации, что не участвовала в продаже детей и написала заявление о своей виновности под давлением полиции. Миссионеры благотворительности также отрицали, что младенцев продали.

Другой случай касается священника-иезуита Альфонса и директора школы в отдаленном селе. Священник был арестован 22 июня по обвинению в пособничестве, похищении и групповом изнасиловании пяти социальных активистов. Однако, церковные лидеры утверждают, что обвинения против священника сфабрикованы.

Прабхакар Тирк и другие христианские лидеры считают, что аресты христиан — это часть спонсируемой правительством кампании по дискредитации христианских лидеров и миссионеров.

«Это часть организованного плана, цель которого — держать простых людей подальше от христианских институтов и миссионеров», — сказал Тирк в интервью Uca News.

Епископ Джозеф Д’Суза, президент Всеиндийского христианского совета, сказал в интервью The Christian Post, что, хотя он не знает всех подробностей дел против религиозных лидеров, которые были арестованы, он подтвердил факт целенаправленные нападений на христиан в Джаркханде.

В настоящее время Индия занимает одиннадцатое место в списке стран, которые преследуют христиан (World Watch List), подготовленной христианской благотворительной организацией «Open Doors»(США) в 2018 году. Большинство преследований, по информации «Open Doors», совершается представителями правых индуистских организаций.

Источник: Седмица.ру