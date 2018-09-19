В Индии многие христиане прекратили посещать церковь из-за угроз от индуистов

Христианские семьи в Индии, которые вынужденно прекратили ходить в церковь после того, как индуистские радикалы угрожали убить их, поклялись тайно поклоняться Христу, сообщает The Christian Post.

В частности, пастор Сингх (Singh), который возглавляет конгрегацию в индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщил, что 15 семей перестали ходить в его церковь в последние месяцы после того, как столкнулись с преследованиями со стороны индуистских радикалов.

«Причина этого падения посещаемости — угрозы со стороны индуистских радикалов. Радикалы говорят, что побьют и убьют членов моей церкви, если те продолжат посещать службы», — цитирует издание пастора.

Он рассказал, что до мая этого года церковь регулярно посещали около 200 человек. Но сейчас только 50-60 человек приходят на воскресные служения. Они находятся под большим давлением индуистских радикалов.

По словам Шанкара Дамора (Shankar Damor), 37-летнего христианина из деревни Кардубади недалеко от Джабуа, его семья перестала посещать церковь, потому что им угрожали физической расправой.

«На встрече в мае прошлого года в деревне Кардубади христианам сказали, что мы не должны посещать никакой церкви и даже не должны молиться в наших домах. Когда мы пожаловались в сельское управление, вся деревня перестала с нами общаться. Никто не приходил на наши свадьбы, все жители деревни нас игнорировали. В том же месяце, когда мы с семьей молились в нашем доме, кто-то из деревни позвонил в полицию, и меня забрали в полицейский участок по ложному обвинению в насильственном обращении. Полицейские жестоко избивали меня и унижали во время содержания под стражей», — рассказал Ш. Дамор.

Несмотря на такие гонения, он сказал, что его семья будет продолжать тайно поклоняться Христу.

Другой христианин из деревни Кардубади Бабу Сингх Дамор (Babu Singh Damor), получив степень бакалавра богословия, хотел служить пастором. Тем не менее, он вынужден практиковать свою веру в тайне.

«Мы, христиане, внимательно следим за тем, куда идем и с кем встречаемся. У нас довольно жалкая жизнь. Тем не менее, мы не собираемся оставлять Иисуса, никто не вырвет Иисуса из наших сердец», — приводит The Christian Post его слова.

А Пансинг Бхурия (Pansingh Bhuriah), 23-летний христианин с рождения и бывший член церкви пастора Сингха, решил отделиться от церкви и христианской деятельности после того, как его сестру арестовали по ложным обвинениям в принудительном обращении.

«На нас нападают со всех сторон. Это влияет на наши средства к существованию, поскольку нам отказывают в работе в деревне. Это влияет на нашу социальную жизнь, так как никто из всего региона не посещает ни одного из наших общественных собраний. Мы были вынуждены не отождествлять себя с христианами и церквями и жить как индусы в деревне», — рассказал он.

Индия занимает 11-е место в списке стран, преследующих христиан (World Watch List), христианской благотворительной организации Open Doors.

Хотя предполагается, что свобода вероисповедания — конституционное право в стране, несколько индийских штатов приняли законы о борьбе с обращением, запрещающие любому человеку применять силу или приманки для обращения людей в другую религию. Такими законами часто злоупотребляют индуистские радикалы. Они подают ложные жалобы на пасторов и не дают христианам делиться верой.

В феврале 2018 года 13 христиан, в том числе пару со слабым зрением и пятерых женщин, приговорили к шести месяцам лишения свободы за попытку «обратить» аборигенов в христианство.



Конфликт между индусами и христианами

Исторически, со времен основания христианской общины между ними и индусами поддерживалось относительно мирное сосуществование. После прибытия европейских колонизаторов началась бурная миссионерская деятельность на юге и северо-востоке Индии. Многих местных народов обратили в католицизм. При этом новообращенные сохранили многие из своих обычаев. В частности, у индийских христиан сохранилась в измененном виде кастовая система.

Агрессивный прозелитизм (стремление обратить других в свою веру) со стороны христианских миссионеров в годы британского господства в XIX веке стал причиной негативной реакции со стороны мусульман и индусов, которые почувствовали угрозу своему традиционному укладу жизни. Прозелитизм стал одной из многих причин индийского восстания 1857 года. С другой стороны, христиане повлияли на мировоззрение многих индуистских реформаторов XIX века, в частности, таких, как Брахмо Самадж. С другой стороны, индийские христиане, особенно не принадлежащие к ранним общинам, сохранили многие индуистские обычаи, например, индуистский праздник дивали.

В XX веке соперничество между индуистами и христианами вылилось в межпартийную борьбу и экстремизм с обеих сторон. Христианское миссионерство среди индуистов низших каст привело к возникновению «скрытых христиан».

В 1999 году австралиец Грэм Стейнз, работавший у христианских миссионеров, был сожжен заживо вместе с двумя сыновьями, которые приехали провести каникулы в Индии с родителями. Его убийцей был активист индусской организации Вишва хинду праишад Дара Сингх.

Правительство штата Трипура нашло свидетельства в пользу того, что Баптистская церковь Трипуры поддерживала террористическую группу «Фронт национального освобождения Трипуры» — сепаратистскую группу, которая нападала и убивала индусов в данном регионе, что привело к прекращению индусских фестивалей. Террористические группы пользовались моральной поддержкой Американских баптистских церквей США — их представитель Джон Сандквист (John Sundquist) выступил с официальным обращением в их поддержку в 1998 году.

Согласно докладу, представленному Catholic Secular Forum (CSF), нападения на христиан со стороны экстремистских индуистских группировок в настоящее время происходят почти во всех индийских штатах в связи с чем зафиксирован 2141 случай насилия в отношении христиан. Почти половина актов насилия были совершены в юго-западном штате Карнатака, а также случаи дискриминации христиан особенно часто происходят в штатах Орисса, Гуджарат, Мадхья-Прадеш и Чхаттисгарх. Жертвами становятся, в основном, женщины и дети.



Христианство в Индии

Общее количество христиан в Индии составляет 2% от ее населения. Однако, это число не соответствует настоящей численности христиан, так как власти не позволяют индийским гражданам менять религиозную принадлежность после достижения ими школьного возраста. Таким образом, люди, которые обратились к вере в Иисуса Христа и даже были окрещены, могут быть записаны как индуисты.

Большинство христиан Индии — католики.

Благодаря миссионерам в Индии появилось много протестантских церквей. Самые крупные протестантские конфессии образуют пятидесятники и независимые харизматы (6,3 млн), Церковь Южной Индии (5,95 млн), баптисты (5 млн) и Церковь Северной Индии (2,4 млн).

Характерной особенностью христианства в Индии является то, что здесь «де факто» существует кастовая система, не предусмотренная Библией. Традиционные индийские касты претерпели серьезную трансформацию в местных христианских общинах: их стало намного меньше (ввиду малочисленности общин), однако результатом этого стала их жесткость и непроницаемость. Во многих церквях Индии должности священников могут занимать лишь выходцы из высших каст. Римская католическая церковь неоднократно обращала внимание на эту аномалию, однако серьезных попыток преодолеть кастовое разделение индийских христиан не предпринималось.

Источник: «Рублёв»