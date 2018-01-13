В Иерусалиме проходит ежегодная встреча Координационного комитета Святой Земли

С 13 по 18 января проходит ежегодная встреча Координационного комитета Святой Земли (Holy Land Coordination), в который входят епископы из Европы, Северной Америки и Южной Африки. Комитет был создан в 90-х годах XX века по инициативе Святейшего Престола с целью поддержки христианской общины на Святой Земле. Среди участников ежегодной встречи — делегация Совета европейских епископских конференций (CCEE) во главе с генеральным секретарём монс. Дуарте да Куньей.

В субботу 13 января 15 епископов-делегатов соберутся в Иерусалиме и на следующий день отправятся в Сектор Газа, где запланированы встречи с небольшой поместной христианской общиной. В этом году темой работ Координационного комитета Святой Земли будет, в частности, мир молодёжи со всеми его ожиданиями, трудностями и надеждами в условиях политической напряжённости на Ближнем Востоке. Участники собрания посетят некоторые школы в Бейт-Джале и Бейт-Сахуре и встретятся с университетскими студентами, которые исповедуют христианство, иудаизм и ислам.

В этом году запланированы встречи с западными дипломатами и поездка в палестинский город Кубайбу, который расположен в своего рода анклаве, окружённом стенами, с кварталами и улицами, предназначенными только для израильтян. Епископы смогут также принять участие в праздновании Шаббата вместе с еврейской общиной синагоги Коль Ханешама в Иерусалиме.

Деятельность Координационного комитета Святой Земли зиждется на трёх принципах: молитве, паломничестве и убеждении. Молитва находится в самой основе ежегодных встреч: епископы ежедневно совершают Божественные литургии — часто в разных обрядах — в поместных католических общинах Святой Земли. Одним из самых важных моментов ежегодного собрания является паломничество: индивидуально или в группах прелаты посещают католические общины, встречаются с верующими, а иногда и с местными политическими деятелями. Координационный комитет всегда обращается с увещанием к Церквам всего мира совершать паломничества на Святую Землю. Убеждение, по словам епископов, относится к работе, которая должна выполняться после ежегодного собрания. Вернувшись в свои страны, епископы призваны обращаться к своим правительствам, парламентариям, к послам Израиля и Палестины и средствам массовой информации и обсуждать с ними злободневные вопросы, которые затрагивают жизнь поместных христиан. В соответствии с подходом Святейшего Престола к каждому месту на земле, епископы заявляют: «Мы не ищем привилегий исключительно для христиан, но хотим гарантировать достоинство и справедливость для них и для других людей, которые живут в подобных ситуациях конфликта».

Источник: Радио Ватикана