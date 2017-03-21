В храме Гроба Господня окончена первая за 200 лет реставрация Кувуклии

Реставрация часовни (Кувуклии) над местом погребения Христа в храме Гроба Господня в Иерусалиме завершена, сообщает во вторник сайт британской газеты The Catholic Herald.

Открытие часовни состоится в среду, 22 марта, в присутствии Патриарха Константинопольского Варфоломея I и представителя Папы Римского Франциска.

Реставрационные работы в храме Гроба Господня велись под руководством профессора Афинского национального политехнического университета Антонии Моропулу с весны 2016 года. Проект реализовывался на пожертвования и обошелся в сумму около $4 млн.

В ходе работ был демонтирован окружавший Кувуклию с 1947 года металлический каркас, а каменный фасад святыни очищен от копоти, образовавшейся в результате зажигаемых паломниками свечей. Кроме того, реставраторы прорубили окно, которое впервые позволит посетителям храма взглянуть на гробницу Спасителя.

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Гроб Господень — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был погребен, а затем воскрес Иисус Христос. То есть, это то самое место, где тело Спасителя после снятия с креста было положено на каменное погребальное ложе.

Это место было обнаружено спустя три века после Распятия посланцами римского императора Константина, провозгласившего христианство государственной религией. Там к 335 году был построен так называемый первый храм Гроба Господня.

Пещера, где находится Гроб Господень, была обретена под основанием языческого храма, построенного по указанию императора Адриана, повелевшего создать новую колонию на месте Иерусалима, разрушенного римлянами в 70 году н.э.

Нынешнее помещение, как и прежнюю пещеру, разрушенную в 1009 году, называют Святым Гробом.

Над местом погребения Иисуса в 1810 году, после разрушительного пожара, была сооружена Кувуклия, которая с тех пор ни разу не реставрировалась.

По материалам Интерфакс-Религия и ТАСС