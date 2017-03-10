В Хорватии появится одна из самых высоких статуй Девы Марии в мире

В хорватском городе Примоштен (Primošten) продолжаются работы над сооружением одной из крупнейших в мире статуй Девы Марии. Фигура Богородицы из Лорето будет высотой 17 метров, сообщает Catholic News Agency.

«Этот проект уникален не только в Хорватии, но и за ее пределами. Это объект значительного интереса и признания, он получил благословение Святейшего Престола и Папы Франциска», — цитирует издание представителей муниципалитета города Примоштен.

Статую Богородицы сооружают на побережье горного города, расположенного на расстоянии около 30 километров от Шибеника (Šibenik). Примоштен славится своими виноградниками и пляжами, а теперь в нем будет установлена самая большая статуя Богородицы.

Жители города особенно почитают Богоматерь из Лорето и каждый год 9—10 мая проводят праздничные торжества в ее честь с массовыми шествиями по береговой линии.

Самая большая на сегодняшний день статуя Девы Марии находится в Венесуэле, недалеко от города Трухильо. Она достигает в высоту 46 метров.

По замыслу авторов проекта, в ясный день статую Девы Марии можно будет увидеть даже с противоположного берега Адриатического моря — с побережья Италии, расстояние до которого составляет порядка 180 км.

Пока точная дата завершения проекта неизвестна, однако в муниципалитете сообщили, что он находится на финальной стадии.



Статуи Девы Марии

Святой Деве Марии возведено множество памятников в разных странах и в разных частях света, в основном в тех регионах, где проповедуется католическая религия.

Самая большая на сегодняшний день статуя Девы Марии находится в Венесуэле, недалеко от города Трухильо. Она достигает в высоту 46 метров.

В Эквадоре находится скульптура высотой 45 метров. Это статуя Девы Марии Китской, установленная в 1976 году.

В 2003 году в Хасково на юго-востоке Болгарии был установлен монумент «Света Богородица». Его высота составляет 31 метр, 14 из которых — сама статуя Богородицы.

Известны также статуи Богородицы в Сантьяго (Чили) на горе Сан Кристобаль, в ливанском городе Джуния, в португальском городе Фатима.



Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

Самым известным христианским монументом является 38-метровая статуя Иисуса Христа с распростертыми руками на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Это — символ города и страны в целом.

Идея об установке статуи Христа-Искупителя на макушке горы пришла в голову католическому священнику Педро Марии Боссу еще в 1859 году, когда он посетил Рио-де-Жанейро. Первоначальный эскиз памятника разработал художник Карлос Освальд. Именно он предложил изобразить Христа с распростертыми в благословляющем жесте руками, отчего издали фигура выглядела бы как огромный крест. В первоначальном варианте пьедестал для статуи должен был иметь форму земного шара. Окончательный проект монумента был разработан бразильским инженером Эйтором да Силва Коштой (порт. Heitor da Silva Costa).

Материалом для наружной облицовки был выбран мыльный камень (стеатит), а вместо стального каркаса решили использовать железобетон.

Постройка статуи продолжалась около девяти лет — с 1922 по 1931 гг. Так как по ряду причин, в том числе технологических, создать такую огромную скульптуру в Бразилии было тогда невозможно, все ее детали, включая каркас, изготавливались во Франции.

В 1924 французский скульптор Поль Ландовски (Paul Landowski) закончил моделирование головы (высотой 3,75 метра) и рук статуи. После этого румынский скульптор Георге Леонида (рум. Gheorghe Leonida) работал над созданием головы Христа с 1925 по 1931 гг. В разобранном виде все детали монумента доставлялись в Бразилию и по железной дороге транспортировались на вершину горы Корковаду.

От конечного пункта рельсового пути к подножию статуи была устроена извилистая лестница из 220 ступеней, получившая прозвание «Караколь» («Улитка»), а в толще мраморного цоколя — маленькая часовня.

Торжественное открытие и освящение монумента, ставшего символом Рио-де-Жанейро, состоялось 12 октября 1931 года.

В 1965 году статую повторно освятил Папа Павел VI, а в 1981 году на праздновании 50-летия монумента присутствовал Папа Иоанн Павел II.

Высота статуи — 38 м, в том числе пьедестала — 8 м; размах рук — 28 м. Вес — 635 тонн.

Являясь самой высокой точкой округи, статуя регулярно (в среднем, четыре раза в год) становится мишенью молний. Как отмечают в бразильском Институте космических исследований, на статую приходятся в среднем четыре удара молнии ежегодно.

В 2010 году молния повредила пальцы, голову и брови статуи, после чего были проведены реставрационные работы и установлены молниеотводы. В декабре 2013 года и вечером 16 января 2014 года молния ударила в правую руку статуи, отколов кончики среднего и большого пальца.

Католическая епархия специально хранит запас камня, из которого возведена статуя, для восстановления поврежденных молниями ее частей.

За последние 85 лет статую дважды ремонтировали — в 1980 и 1990 годах. В 1932 и 2000 гг. была проведена модернизация системы ночной иллюминации. В 2003 году подъем, ведущий на смотровую площадку, оборудовали эскалаторами.

В 2007 году статуя была выбрана одним из Новых семи чудес света.

Источник: Rublev.com