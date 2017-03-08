В хоре лондонского собора святого Павла впервые будет петь женщина

В хоре лондонского собора святого Павла впервые будет петь женщина

Март 08, 2017

Впервые в тысячелетней истории лондонского собора святого Павла — главного собора Англиканской Церкви — в его хор приняли женщину. С первого сентября к коллективу присоединится 35-летняя профессиональная певица Кэррис Джонс (Carris Jones), сообщает BBC.

По сведениям издания, 35-летняя Джонс была принята единогласным решением совета хора.

Музыкальный руководитель собора святого Павла Эндрю Карвуд (Andrew Carwood) рассказал изданию The Guardian: «Мы будем очень рады принять сопрано, меццо-сопрано и контральто, если они смогут соответствовать высочайшим стандартам, установленным нами. Надеюсь, что назначение Кэррис вдохновит других певиц».

C5rs597WUAEKQ0OК. Джонс профессионально занимается музыкой уже восемь лет, закончила Королевскую академию музыки. «В детстве я обожала Мэри Поппинс, поэтому пение в соборе святого Павла было моим давним стремлением. Однако когда я впервые приехала в  в качестве певицы, то не нашла ни одной женщины, которая претендовала бы на серьезную позицию в хоре. Я не думала, что такое возможно», — цитирует BBC слова певицы.

За время своей музыкальной карьеры Кэррис Джонс участвовала в записи саундтреков для фильмов про Гарри Поттера и «Хоббит», а в 2006 году присоединилась к концертному туру Стинга.

Планируется, что хористка присоединится к своим коллегам 1 сентября 2017 года после рождения своего второго ребенка.


Собор святого Павла

Англиканский собор святого Павла является резиденцией епископа Лондона.

Официальной датой открытия собора считается 20 октября 1708 года — день рождения запроектировавшего здание архитектора Кристофера Рена (в тот день ему исполнилось 76 лет), однако фактически службы в соборе начались 2 декабря 1697 года. До начала строительства К. Рену пришлось трижды полностью изменять проект. Первый проект предполагал построить большую церковь. Этот проект был отклонен практически сразу — видимо властям хотелось чего-то грандиозного.

Второй проект предусматривал строительство церкви, имеющей в плане вид греческого креста. Этот проект был детально проработан. До нынешнего времени сохранился исполненный в масштабе 1:24 макет такого собора, который сегодня экспонируется в соборе святого Павла. Однако этот проект был также отклонен как слишком радикальный.

Третий проект Рена предполагал сооружение достаточно большого храма с куполом и двумя башнями-звонницами. Этот проект был утвержден, и в июне 1675 года начались строительные работы. Однако вскоре после этого король Карл II вновь истребовал проект и приказал внести в него изменения, которые сам охарактеризовал как декоративные. Этим декоративным изменением стал большой купол, сделавший собор святого Павла одной из самых крупных достопримечательностей Лондона.

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Купол собора во многом повторяет купол базилики святого Петра в Риме.

Под куполом собора расположено три галереи: внутренняя Шепчущая галерея и наружные Каменная и Золотая галереи. Шепчущая галерея обязана своим названием не предусмотренной архитекторами особенности ее акустики: слово, даже сказанное шепотом, в одном конце галереи, многократно отражается ее стенами, в результате чего этот шепот вполне может слышать человек, находящийся на другом конце галереи.

В колокольнях Собора установлено 17 колоколов, из них тринадцать — в северо-западной башне и четыре (включая колокола Большой Пол (Great Paul) и Большой Том (Great Tom) — в юго-западной башне.

Собор святого Павла является усыпальницей почти двухсот известных граждан Великобритании. Первым удостоился чести быть захороненным в соборе святого Павла его архитектор — Кристофер Рен.

Первые упоминания о хоре собора святого Павла датируются 1127 годом. На сегодняшний день хор состоит из 30 мальчиков-хористов и 20 взрослых членов, среди которых теперь будет и Кэррис Джонс.

Коллектив выступал на многих значимых мероприятиях страны: свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы в 1981 году, бриллиантовом юбилее Елизаветы II (60 лет со времени восхождения монарха на трон) в 2012 году, а также на похоронах бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер в 2013 году.

 

Источник: Rublev.com

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