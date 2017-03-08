В хоре лондонского собора святого Павла впервые будет петь женщина

Впервые в тысячелетней истории лондонского собора святого Павла — главного собора Англиканской Церкви — в его хор приняли женщину. С первого сентября к коллективу присоединится 35-летняя профессиональная певица Кэррис Джонс (Carris Jones), сообщает BBC.

По сведениям издания, 35-летняя Джонс была принята единогласным решением совета хора.

Музыкальный руководитель собора святого Павла Эндрю Карвуд (Andrew Carwood) рассказал изданию The Guardian: «Мы будем очень рады принять сопрано, меццо-сопрано и контральто, если они смогут соответствовать высочайшим стандартам, установленным нами. Надеюсь, что назначение Кэррис вдохновит других певиц».

К. Джонс профессионально занимается музыкой уже восемь лет, закончила Королевскую академию музыки. «В детстве я обожала Мэри Поппинс, поэтому пение в соборе святого Павла было моим давним стремлением. Однако когда я впервые приехала в Лондон в качестве певицы, то не нашла ни одной женщины, которая претендовала бы на серьезную позицию в хоре. Я не думала, что такое возможно», — цитирует BBC слова певицы.

За время своей музыкальной карьеры Кэррис Джонс участвовала в записи саундтреков для фильмов про Гарри Поттера и «Хоббит», а в 2006 году присоединилась к концертному туру Стинга.

Планируется, что хористка присоединится к своим коллегам 1 сентября 2017 года после рождения своего второго ребенка.



Собор святого Павла

Англиканский собор святого Павла является резиденцией епископа Лондона.

Официальной датой открытия собора считается 20 октября 1708 года — день рождения запроектировавшего здание архитектора Кристофера Рена (в тот день ему исполнилось 76 лет), однако фактически службы в соборе начались 2 декабря 1697 года. До начала строительства К. Рену пришлось трижды полностью изменять проект. Первый проект предполагал построить большую церковь. Этот проект был отклонен практически сразу — видимо властям хотелось чего-то грандиозного.

Второй проект предусматривал строительство церкви, имеющей в плане вид греческого креста. Этот проект был детально проработан. До нынешнего времени сохранился исполненный в масштабе 1:24 макет такого собора, который сегодня экспонируется в соборе святого Павла. Однако этот проект был также отклонен как слишком радикальный.

Третий проект Рена предполагал сооружение достаточно большого храма с куполом и двумя башнями-звонницами. Этот проект был утвержден, и в июне 1675 года начались строительные работы. Однако вскоре после этого король Карл II вновь истребовал проект и приказал внести в него изменения, которые сам охарактеризовал как декоративные. Этим декоративным изменением стал большой купол, сделавший собор святого Павла одной из самых крупных достопримечательностей Лондона.

Купол собора во многом повторяет купол базилики святого Петра в Риме.

Под куполом собора расположено три галереи: внутренняя Шепчущая галерея и наружные Каменная и Золотая галереи. Шепчущая галерея обязана своим названием не предусмотренной архитекторами особенности ее акустики: слово, даже сказанное шепотом, в одном конце галереи, многократно отражается ее стенами, в результате чего этот шепот вполне может слышать человек, находящийся на другом конце галереи.

В колокольнях Собора установлено 17 колоколов, из них тринадцать — в северо-западной башне и четыре (включая колокола Большой Пол (Great Paul) и Большой Том (Great Tom) — в юго-западной башне.

Собор святого Павла является усыпальницей почти двухсот известных граждан Великобритании. Первым удостоился чести быть захороненным в соборе святого Павла его архитектор — Кристофер Рен.

Первые упоминания о хоре собора святого Павла датируются 1127 годом. На сегодняшний день хор состоит из 30 мальчиков-хористов и 20 взрослых членов, среди которых теперь будет и Кэррис Джонс.

Коллектив выступал на многих значимых мероприятиях страны: свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы в 1981 году, бриллиантовом юбилее Елизаветы II (60 лет со времени восхождения монарха на трон) в 2012 году, а также на похоронах бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер в 2013 году.

Источник: Rublev.com