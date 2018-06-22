В Хильдесхайме открылись Х богословские собеседования между Русской Православной Церковью и католической Немецкой епископской конференцией

19 июня 2018 года в бенедиктинском монастыре Мариенроде под Хильдесхаймом (Германия) начались Х богословские собеседования между Русской Православной Церковью и Немецкой епископской конференцией, посвященные теме «Миссия и евангелизация в современном обществе».

От Русской Православной Церкви в собеседованиях принимает участие делегация во главе с управляющим Берлинской и Германской епархией, архиепископом Подольским Тихоном. В состав делегации также вошли митрополит Полтавский и Миргородский Филипп (Украинская Православная Церковь), епископ Бобруйский и Быховский Серафим (Белорусский экзархат), сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата священник Алексий Дикарев, преподаватель Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Е. А. Пилипенко, профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета А. Б. Ефимов и А. М. Смулов.

В состав католической делегации вошли епископ Магдебургский д-р Герхард Файге, глава делегации, викарный епископ Хильдесхаймской епархии д-р Николаус Швердтфегер, викарный епископ Лимбургской епархии д-р Томас Льор, профессор д-р Йозеф Фрайтаг (Лантерсхофен), д-р Йоханнес Эльдеманн, директор Института Г. А. Мелера (Падерборн), д-р Маркус-Либориус Герман (Эрфурт), д-р Клаудия Кунц (Бонн), д-р Дагмар Штольманн-Лукас (Хильдесхайм).

В качестве гостей в собеседованиях принимали участие глава информационного отдела Берлинской епархии Московского Патриархата священник Евгений Мурзин, секретарь Православной епископской конференции Германии иподиакон Николай Тон и д-р Доротея Кэс (Бонн).

Открывая заседание, сопредседатели собеседований архиепископ Подольский Тихон и епископ Магдебургский Герхард Файге передали участникам слова приветствия от имени Святейшего Патриарха Кирилла и председателя Немецкой епископской конференции кардинала Р. Маркса, архиепископа Мюнхенского и Фрайзингского. Присутствующие молитвенно почтили память приснопоминаемого архиепископа Берлинского и Германского Феофана, который являлся сопредседателем собеседований с 2009 года до своей кончины, и профессора Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии архимандрита Ианнуария (Ивлиева), принимавшего участие в IX богословских собеседованиях в Санкт-Петербурге в 2016 году.

Собеседования были открыты докладом епископа Магдебургского Г. Файге на тему «Христиане в секулярном обществе». Докладчик представил религиозную ситуацию, сложившуюся в Восточной Германии, сильно затронутой процессом секуляризации, а также проанализировал те вызовы, с которыми сталкивается миссия Католической Церкви в этом регионе. По окончании доклада состоялась плодотворная дискуссия по затронутым темам.

Первое заседание собеседований было завершено православным молебном на начало всякого благого дела, отслуженным по благословению архиепископа Подольского Тихона в храме монастыря.

Х-ые богословские собеседования продолжатся до 22 июня и закончатся принятием совместного коммюнике.

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Богословские собеседования между Русской Православной Церковью и Немецкой епископской конференцией были начаты по инициативе Московского Патриархата в 1986 году и возобновлены после 10-летнего перерыва в 2009 году в бенедиктинском монастыре Вельтенбург (Германия). Последующие собеседования прошли в Москве (2011 г.), Магдебурге (2013 г.) и Санкт-Петербурге (2016 г.)

Источник: Служба коммуникации ОВЦС