В Германии прошла международная богословская конференция

В Университете Людвига Максимилиана прошла четырехдневная научная конференция «Либеральная теология сегодня», сообщается на интернет-сайте вуза.

Наименование «либеральная теология» обычно прилагается к методологии по преимуществу протестантских теологов XIX века, которые тщательно изучали взаимосвязи Христианства и современности с целью сближения того и другого.

Примечательно, что на начальном этапе большинство из этих теологов не использовало термин либерализм в приложении к своим подходам теологического осмысления действительности, т. к. опасались искажения их духовной интенции через сближения с некоторыми принципами политического или даже экономического либерализма. «Тем не менее, термин прижился и широко применяется до сего дня для обозначения теологического направления, которое ставит своей целью трансформацию Христианства и приведение его в согласие с современностью», – говорится в пресс-релизе конференции.

Несмотря на многочисленные способы теологической критики либерального богословия и оценки его как выхолащивания Христианства, либеральное направление никогда не исчезало в западном Христианстве, переживая периоды упадка и периоды возрождения.

В международном научно-богословском форуме в Мюнхене приняли участие несколько десятков теологов, философов, религиоведов и историков христианской мысли из университетов и научных центров Германии, Австрии, Франции, Голландии, Финляндии, Швеции, Великобритании, Гонконг, США.

Целью форума, по замыслу организаторов, стало обсуждение следующих вопросов: С какими вызовами времени сегодня приходится сталкиваться либеральным богословам? Какие принципы должны служить в качестве базовых для этики и догматики либерально-теологической системы? Какой вклад могут внести в нынешнюю церковную жизнь либеральные богословы? Каким использовать либеральный подход к проблемам, связанным с конфессиональным и религиозным многообразием? Какая критика либеральной теологии должна быть учтена? Какое влияние имеет либеральное богословие в разных странах мира?

С ключевыми докладами выступили именитые европейские ученые, специалисты по либеральной протестантской теологии и философии Нового и Новейшего времени. Известный исследователь теологии XVIII-XXв. в., профессор социальной этики Объединённой теологической семинарии (Нью-Йорк) Гари Дорьен в докладе «Либеральная теология прежде и теперь: Германия, Великобритания и США» дал общую характеристику этого направления христианской мысли в разных странах, указав как на сходства, так и на различия, оформившиеся благодаря несходным национально-культурным контекстам.

Профессор религиоведения Сорбонского университета Валентина Зубе в своём сообщении на тему «Является ли протестантизм источников современных представлений о правах и свободах человека (от Французской революции до периода, начавшегося после Второй Мировой войны) проанализировала одну из основных моделей для интерпретации французской религиозной и интеллектуальной жизни после 1789 года. Согласно ей Реформация являлась важнейшим фактором Революции и сопровождавшей её секуляризации гражданских прав, представляя собой своего рода прообраз того и другого. Эта была долгое время основополагающая точка зрения для французских протестантов и их союзников-республиканцев. Только после войны миф о роле протестантизма в формировании концепции прав человека был поставлен под сомнение самими же протестантскими мыслителями. И снова получила признание идея верховенства Бога, провозглашаемого главным гарантом прав человека.

С докладом «О программе либеральной модели Практической теологии» выступил декан факультета Практической теологии, профессор Университета Людвига Максимилиана Кристиан Альбрехт. Задачи этой дисциплины в рамках либерального христианства он видит в следующем: (a) обеспечить возможность пастырям и наставникам отстраниться от непосредственного потока жизни и рефлексировать свои действия (b) пробуждать осознание проблем существования; (с) распознавать различные психические состояния. Центральным же в теологической практике оказывается созидание самого пастыря или наставника.

Несколько докладов было посвящёно отдельным выдающимся представителям либеральной теологии XIX-XXвв. Так, аспирантка Боннского университета Катарина Опалка в сообщении «Альбрехт Ричль: удивительно современный либеральный богослов» делает попытку при помощи нарративного и перформативного анализа трактовать концептуальные построения одного из основоположников либеральной теологии как постмодернисткое мировоззрение.

Профессор систематической теологии Университета Людвига Максимилиана Ян Ролс в докладе «Альберт Швейцер и обновление либеральной теологии в Швейцарии» поделился своими наработками в области исследования истории швейцарской ветви либеральной теологии, зародившейся как реакция на диалектическую теологию КарлаБартав20-егг. XX века. По мысли докладчика, основными источниками её были концепция «футуристической эсхатологии» и этическая философия культуры Альберта Швейцера. Вдохновляясь ими швейцарский теолог Мартин Вернер представил обновлённую версию тогда уже клонившейся к упадку либеральной теологии. После Второй Мировой войны его ученик Ульрих Нойншвандерч выявил не только сходства, но и различия по некоторым вопросам у новых и старых либеральных теологов.

Профессор систематической теологии Марбургского университета Клаус-Дитер Остхёвенер в своём выступлении «Религиозное чувство и теологическая традиция: «Догматическая теология» Рудольфа Отто» представил готовящийся впервые к изданию менее известный, нежели книга «Священное», курс «Догматики», который Отто читал много лет в университетах Германии. Это собрание лекций с примечаниями и дополнениями позволяет прояснить позицию Рудольфа Отто в рамках либерально-теологического движения его времени.

Доклады многих исследователей, приехавших на мюнхенский форум из разных европейских стран, касались влияния либеральной теологии, усвоения её принципов негерманскими теологами и мыслителями и критики в её адрес в XXвеке со стороны её противников в этих странах. Это были доклады: «Трансформации либеральной теологии в Нидерландах» профессора догматической теологии Рика Беньяминса (Протестантский теологический университет, Амстердам); «Судьба английского либерализма» профессора истории теологии Оксфордского университета Марка Д. Чапмана; «Снова становится человеком – Extra Nos? Густав Вингрен и скандинавская теология творения или /как либеральная теология» (Бенгт Кристенсон Угла, профессор философии Академии Або, Финляндия); «Теология и опыт: скандинавские взгляд на либерально-теологическое наследие» (Яйне Свенунгсон, профессор систематической теологии Лундского университета, Швеция); «Есть ли либеральная теология в Восточной Азии? (обзор)» (Сунг Ким, Лютеранская теологическая семинария, Гонконг).

Сообщения участников конференции охватили огромный спектр проблем и подходов, которые разрабатываются в связи или в рамках либерально-теологической модели христианства:

– Дух как Посредник: о трансформации пневматологии в рамках современной теологии (Кристиан Данц, профессор систематической теологии Венского университета );

– Побочные эффекты: о вызовах либеральной парадигмы в рамках протестантской этики (Ансельм Райнер, профессор этики Университета Людвига Максимилиана);

– Либеральная теология в межрелигиозном диалоге: оценка с точки зрения сравнительной теологии (Клаус фон Стош, профессор католической теологии Падерборнского университета, Германия);

– Бывает ли слишком много свободы? Философские заметки относительно условий, при которых возможен теологический либерализм (Андреас Урс Зоммер, профессор истории философии Университета Альберта Людвига, Фрайбург);

– Навстречу духовным потребностям современного общества: возможности либеральной теологии (Марлин Пайети профессор философии Дрексельского университета, США), и многие другие…

Две сессии конференции – первая и третья – были полностью отданы под выступления начинающим и молодым исследователям в области теологии и религиоведения. Здесь, в частности, прозвучали доклады: «Филипп Меланхтон и либеральная теология»; «Пустота, полная Бога: отголоски секулярно-христианских концепций о тайне в нарративе романа «Молчание доктора Мурке» Генриха Бёлля»; «Природа как новое откровение? Герменевтика Ральфа Уолдо Эмерсона в контексте либеральной теологии»; «Либерализм и постсекуляризм: вклад социальных наук в философско-политические дебаты»; «Современная проповедь как свидетельство отсутствия либеральной теологии в религиозной практике»; «Свободное самосознание веры: заметки относительно роли либеральной теологии для христианского понимания Бога»; «Авторитарная версия либерально-теологической мысли: двоемыслие теологии Эмануэля Хирша», и т. д.

Источник: Седмица.ру