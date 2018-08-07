В Финляндии прошел крупнейший научный форум по библеистике

В Хельсинкском университете завершил работу пятидневный – проходил с 30 июля по 4 августа – международный конгресс Общества библейской литературы (основано в 1880 г.). Конгресс является самым масштабным на сегодняшний день ежегодным научным форумом в области изучения Библии.

В форуме приняли участие около тысячи известных ученых и молодых исследователей из многих стран мира, в том числе из Болгарии, Румынии, Греции, России.

Как сообщается на интернет-сайте общества, в этом году Общество библейской литературы проводило конгресс совместно с Европейской Ассоциацией библейских исследований. Благодаря этому на конгрессе было много новых тематических секций и семинаров, вобравших в себя широкий спектр актуальных проблем изучения текстов Библии и историко-культурного контекста их возникновения и бытования, а также последующей трансляции и интерпретации в рамках различных религиозных и национальных традиций.

Вот, названия только некоторых из этих новых проблемных областей: «Библейский мир и культурная эволюция», «Библейское восприятие истории и авторитета в Средние века и после них», «История библеистики в поздний период Нового времени», «Методологический плюрализм в изучении книги “Бытие”», «Конструирование идентичности в Древнем мире: пересечения и подражания», «Граждане и чужеземцы в период греко-римского периода античности», «Чем Бог не является: ранний этап становления отрицательного богословия», «Притчи в раввинистическом иудаизме и раннем христианстве: контуры нового компаративистского подхода», «Енох в книгах, приписываемых авторству Еноха и вне них: парабиблейские сочинения, образы и устная традиция»…

Кураторами последней из указанных секций были двое исследователей из России. При этом один из них – д-р Иван Мирошников (сейчас – научный сотрудник Хельсинского университета) – выступил на этой секции с докладом «Роли Еноха и Илии в эсхатологическом сценарии “Апокалипсиса Илии”».

Это сочинение апокалиптического жанра, созданное в III веке, повторяет более ранние эсхатологические традиции (например, представление о двух свидетелях в книге «Откровение Иоанна» или о трансформации тела в ходе эсхатологическом воскресении согласно1 Кор 15), и содержит своеобразное описание низвержения Антихриста и событий конца истории. В таком эсхатологическом сценарии Енох и Илия—два праведника, взятые живыми на небеса – играют уникальную роль (сходят на землю, обличают Антихриста, умирают и т.д.). В докладе были рассмотрены проблемы происхождения и интерпретации этих эсхатологических представлений.

Также на этой сессии выступил российский библеист Вадим Витковский (в настоящий момент – докторант Берлинского университета имени Гумбольта) с докладом «Седьмой от Адама» и «Седьмой от Иосифа» в генеалогии Иисуса у Луки». Докладчик, имея в виду структуру 11 седмириц имён в генеалогии Лк 3:23-38, выдвигает и обосновывает гипотезу о криптографическом тождестве первого в последней седмирице имён – «Иосифа, сына Маттафии» (в Лк 3:24-25) – с историком Иосифом Флавием, который, в свою очередь, предположительно для чего-то сопоставляется евангелистом с седьмым по счёту в первой седмирице – Енохом. В докладе даётся предварительное решение вопроса о том, какое значение может иметь это сопоставление.

Несколько российских учёных выступили с сообщениями, связанными с областью исследований древнеславянских апокрифических текстов. Так, на секции «Славянские парабиблейские традиции» доклад на тему «Богомильский апокриф об Архангеле Михаиле: перевод со славянского на греческий?» сделала к. и. н., заведующая редакции Агиографии восточно-христианских церквей ЦНЦ «Православная энциклопедия» Ольга Афиногенова. Исследовательница выдвинула и обосновала предположение о существовании славянского прототипа (устного или письменного) легенды богомилов о битве Михаила и Сатаны (“Станаэла”), которым могли воспользоваться греческие составители апокрифа.

Также, на этой секции с докладом, где излагается проект реконструкции (в том числе и благодаря привлечению церковнославянских фрагментов хроники византийского писателя Георгия Монаха (IXв.)) утерянного, предположительно древнееврейского, эпохи Второго Храма, “Руководства по библейской истории”, – выступил постоянный автор «Православной энциклопедии», д.ф.н. Дмитрий Афиногенов (Институт всеобщей истории РАН).

На секции «Славянские апокрифы» свой доклад «Иудейско-христианский экзегезис в славянской версии трактата “О гибели высочайшего разума и об образе света” представил куратор этой секции, д.ф.н., главный редактор журнала Scrinium Василий Лурье. Докладчик идентифицировал это сочинение, сохранившееся лишь по-славянски как оригенистическое по содержанию, и указал признаки его сирийского прототипа, сохранившего в себе апокалиптические и календарные традиции периода иудаизма Второго Храма.

Здесь же сообщение на тему «Методы “переписывания Библии” в Исторической Палее и славянском цикле об Аврааме» сделала Мария Витковская (на данный момент – аспирантка Берлинского университета имени Гумбольта). Доклад был посвящен разным изводам «переписанной» части Книги “Бытие” (гл. 11-25) в Исторической Палее, созданной в Византии в IX в., и в её южно- и восточно-славянских переводах и переложениях. (Цикл об Аврааме, по мнению докладчицы, служит одним из лучших примеров такого рода переписывания библейских текстов.)

С сообщением «Сказание отца нашего Агапия: славянский вариант композиции греческого текста оригинала» выступила аспирантка РГГУ Дарья Пенская. В её сообщении была продемонстрирована трансформация многих как стилистических, так и концептуальных моментов указанного текста при переводе с греческого на древнеславянский, что привело фактически к редукции агиографического сочинения к народной сказке.

На секции «Исследования Септуагинты» доклад на тему «“Целители” в LXXПс 87:11 и Ис 26:14 как пример полемики библейских переводчиков против эллинистического культурно-религиозного окружения» представил научный сотрудник Института перевода Библии доктор философии Алексей Сомов. В тексте сообщения был дан сравнительный анализ греческий терминологии, использованной при передачи еврейского текста – в частности, перевод rephaim (евр. «духи мертвых») словом iatroi (греч. «врачи»), – и продемонстрирована полемическая направленность такого подхода против культа бога-целителя Асклепия. Именно он почитался в эллинистическом мире в качестве божественного врача, которому приписывалась подчас даже способность воскрешать мертвых. Переводчики LXX, по мысли докладчика, как раз и старались подчеркнуть суетность таких верований и связанных с ними медицинских практик в своей версии библейских текстов.

Источник: Седмица.ру