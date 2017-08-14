В Федерации еврейских общин приветствовали выдачу прокатного удостоверения фильму «Матильда»

Спикер Федерации еврейских общин России Борух Горин считает правильной выдачу прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда» и призывает следственные органы заняться расследованием спекуляций вокруг национальности режиссера.

«Скандал вокруг этого фильма дал ему невероятную рекламу и сделал рутинную процедуру выдачи прокатного удостоверения сенсацией», — сказал Б.Горин в четверг корреспонденту «Интерфакс-Религия», заметив, что «сборы фильма от всей этой рекламной кампании очень сильно вырастут».

При этом Б.Горин считает выдачу прокатного удостоверения совершенно правильной, а доводы тех, кто считал, что фильм надо немедленно запретить, назвал «маргинальными».

Он убежден, что при выдаче прокатного удостоверения следует исходить исключительно из соображений законодательства, а не морального аспекта.

«Порнографический фильм не может получить прокатного удостоверения, поскольку он подходит под статью «порнография». Мы все имеем право обсуждать государственного деятеля, личность которого повлияла на историю нашей страны. Пытаться лишать нас этого права с точки зрения маргинальных, на мой взгляд, представителей религиозных кругов — это путь в никуда», — подчеркнул представитель ФЕОР.

По его мнению, в сложившейся ситуации «важно прийти к гражданскому консенсусу о том, что выдача прокатных удостоверений, разрешение на показ фильмов по телевидению не зависит от чувств людей, а зависит от законодательства, потому что чувствами эти вещи не определяются и не могут контролироваться».

При этом он назвал спекуляции вокруг национальности режиссера А.Учителя «совершенно отвратительной частью совершенно отвратительного дискурса».

«Поднимающие голову черносотенные антисемитские воззрения являются частью этой отвратительной кампании. Нет никаких сомнений, что Учитель, который является одним из известнейших российских режиссеров, в своей профессиональной деятельности не руководствуется ни своим национальным происхождением, ни своими религиозными взглядами, коих он не исповедует, он не является практикующим иудеем», — сказал Б.Горин.

Он подчеркнул, что «для любого нормального человека очевидно: казнь в Екатеринбурге происходила под руководством людей, исповедующих определенную систему взглядов, большевизм».

«Пытаться обвинить Учителя в исповедовании большевистских взглядов совсем невозможно, поэтому вспомнили, что он еврей и якобы исповедует хасидские взгляды, которые якобы были причиной уничтожения императора. Все это вместе — одна большая безусловная ложь. И если мы возвращаемся к российскому законодательству, то эта ложь должна стать предметом внимания следственных органов, потому что она нарушает целый ряд статей законодательства и она-то как раз разжигает межрелигиозную рознь», — считает Б.Горин.